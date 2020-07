Kiel

Im Regina ging mit ihnen das Licht aus: Die Blues Brothers waren in dem Kieler Kultkino vielleicht insgesamt etwas weniger erfolgreich als die Rocky Horror Picture Show, aber zur letzten Vorstellung, bevor das Kino als Gastveranstaltung ins Metro zog, saßen im Kino die Fans und in der letzten Reihe die drei junge Frauen, stilecht in schwarzen Anzügen, mit weißem Hemd, Hut und Sonnenbrille. Am 26. Dezember 1990 war das, und Helmut Schulzeck drehte für Regina Blues, seinen Abgesang auf das legendäre Kino. „Die Musik ist ja gut“, sagt der Kieler Filmemacher trocken, als er gestern nochmal in seinem Archiv stöbert und ein paar passende Filmstills hervorholt. „Aber es ist schwer, den Film zu erinnern. Man hat die durchgeknallten Typen im Kopf – eine Handlung hatte der Film ja nicht.“

"Verrückter Quatsch kann toll sein"

Was von den Blues Brothers im Gedächtnis bleibt, sind tatsächlich Schnipsel. Von einem durchgeknallten James Brown, einer jungen Aretha Franklin und irren Autojagden. Dazu der krude Spruch: „Wir sind im Auftrag des Herrn unterwegs.“ Dazu passt, was Willem Strank, der den Film Ende der Neunziger als Teenager in einer Fernsehwiederholung sah, aus seinem Gedächtnis kramt: „Ich weiß nicht, ob das als Lieblingsszene gilt, aber ich habe bestimmt zehn, fünfzehn Jahre lang mit der falschen Erinnerung gelebt, dass der Moment, in dem Elwood und Jake unter einem gesprengten Haus begraben werden und danach, als wäre nichts gewesen, aus den Trümmern steigen, eine Szene aus Ghostbusters ist.“ „Extrem seltsam, aber faszinierend“ fasst der Filmmusiker und Filmwissenschaftler an der Uni Kiel die Musikkomödie zusammen – und sieht das Ganze heute nicht zuletzt wegen der Gastauftritte („ Cab Calloway! James Brown! John Lee Hooker! Aretha Franklin!“) und der anarchischen Verfolgungsjagden mit anderen Augen: „Verrückter Quatsch kann echt toll sein.“

Anzeige

Über Monty Python lachten sie lieber

Nicht jedem ging das so. Die Satire-Zeitschrift „Titanic“ beispielsweise pappte dem Streifen zum Filmstart in Deutschland das Label „schlechter Film“ auf. Und kommt damit dem, wie Jens Raschke die Blues Brothers erlebte, ganz nah. Der Theaterautor und Regisseur sah den Film 1988 in den Sommerferien in Heidelberg, wo er mit Dauerkarte durch die Programmkinos seiner Heimatstadt zirkulierte. Zwischen Die 120 Tage von Sodom und Brazil, Es war einmal in Amerika und Der Stadtneurotiker saß er irgendwann auch in Blues Brothers – und fand das Ganze, gemeinsam mit Kumpel Fluppi, über alle Maßen dämlich und belanglos: „Die Musik entsprach rein gar nicht unserem damaligen Geschmack (irgendwas mit Jazz), ebenso wenig wie der plumpe Ami-Humor (wir lachten lieber über Monty Python) und die beiden unsympathischen Hauptdarsteller (tatsächlich meide ich seitdem Dan-Aykroyd-Filme). Befremdlich fand ich auch den Umstand, dass James Brown mit derselben Synchronstimme sprach wie zwei Abende zuvor Robert De Niro in Taxi Driver.“

Weitere KN+ Artikel

Nicht mal die Mischung aus Kirchenlook und Mafia verfing bei Raschke. Höchstens mal kurz, als er Tarantinos Reservoir Dogs sah und ein anderer bester Kumpel feststellte: „Super Film, obwohl die alle rumlaufen wie die bescheuerten Blues Brothers.“ Vielleicht, so Raschke, sei es doch mal an der Zeit für eine neue Chance.

22. Juli 2020, 19 Uhr, Metro-Kino; 20 Uhr im Cinemaxx und im Studio. Alle in Kiel.