Kiel

Wenn das kein Indiz für Optimismus ist: 73 fest gebuchte Konzerttermine stehen bereits für 2022 im Kalender von Georg Schroeter. „Bis jetzt ist noch keiner abgesagt worden“, sagt der populäre Blues-Sänger und -Pianist aus Kiel und lacht. „Ja, wir hoffen mal ...!“ 2021 seien 44 Konzerte gecancelt worden. „Ein paar konnten wir spielen, die noch im Sommer und im Oktober hinzugekommen waren.“ Oktober sei „noch ein ganz guter Monat gewesen“.

Erfolgreich sei vor allem ihre traditionelle Weihnachtstournee „Home for Christmas“ gelaufen, die am 26. November in der Kieler Nikolaikirche startete. „Die einzige volle Hütte auf der Tour“, so Schroeter, „über 600 zahlende Gäste, das war schon mal gigantisch, wobei auch da coronabedingt nicht die volle Kapazität reingelassen werden durfte.“

26-mal „Home for Christmas“

26 „Home-for-Christmas“-Konzerte haben sie gespielt. „Das war sehr, sehr schön“, erzählt Schroeter, „die Räume sind ja auch groß, man kann da gut Abstand halten.“ Auf zwischen 50 und 200 Besucher hätten sich die Zahlen eingependelt. Viele Gäste, die Tickets gekauft hatten, seien aber nicht erschienen, „die hatten vielleicht Angst oder waren nicht geimpft. Viele von denen haben die Karten aber dann gespendet, damit sie verschenkt werden konnten.“ Auch eine neue „Home for Christmas“-CD haben sie aufgenommen. Dafür habe er „endlich mal ein eigenes Weihnachtslied geschrieben.“ Titel: „Die Herzen brauchen Licht“.

Soforthilfen können zurückgezahlt werden

War denn 2021 verglichen mit 2020 aus seiner Sicht ein besseres Jahr? „Ums Ende hin ja“, resümiert Schroeter. „Aber die erste Jahreshälfte nix, null.“ Durch „Home for Christmas“ kämen sein Duo-Partner, der Blues-Harp-Spieler Marc Breitfelder, und er dieses Jahr finanziell einigermaßen rum. „Die Soforthilfen, die wir damals am Anfang der Pandemie bekommen haben, die können wir schon in voller Höhe zurückzahlen.“

Schroeter plant für 2022 Solo-Debütalbum

Ein Highlight 2021 sei die Veröffentlichung des Albums „Abi Wallenstein’s Spirit Of The Blues“ mit dem Hamburger Blues-Veteran gewesen, an dem Schroeter, Breitfelder und Martin Röttger (Cajón) beteiligt waren. Im kommenden Jahr möchte Georg Schroeter sein Solo-Debütalbum rausbringen – „ein Angebot von einer Plattenfirma, das noch in der Schwebe ist“. Momentan komponiere er noch, einige Aufnahmen seien schon in Arbeit. Sein Wunsch fürs neue Jahr? „Keine Spaltung, mehr Frieden ... dass mehr Licht in unsere Herzen reinkommt!“