Flensburg/Eutin/Timmendorfer Strand

Das Eutiner Bluesfest soll laut Nickel, wie bereits bei der Stadt Eutin beantragt, nun auf 10. bis 12. September verschoben werden. Für diesen Zeitraum war ursprünglich die ebenfalls von Baltic Blues ausgerichtete Blues Challenge geplant. Mit der ginge es nun Anfang Oktober ins Brauhaus in Eutin. Die Hamburg Blues Nights am 29. und 30. Oktober seien „davon unbenommen“, so der Organisator und Programmgestalter des Eutiner Bluesfests, „die sind ja eh indoor.

Ich gehe davon aus, dass wir halbwegs vernünftige Impfquoten bis September hinkriegen.“ Bluesmusiker aus den Staaten dürften da wohl noch nicht hierzulande auf Tour sein. „Ich halte die europäischen ohnehin für besser - und zwar deutlich“, urteilt Nickel. „Die sind spannender, innovativer, moderner und deshalb habe ich auch kein Problem damit, ein weitestgehend europäisches und deutsches Blues-Festival auf die Beine zu stellen.“

Jazz Baltica: möglichst alles open air

Das Programm für die Jazz Baltica (24. bis 27. Juni) in Timmendorfer Strand steht bereits, da das Festival komplett auf dieses Jahr verschoben wurde. Aktuell werde an einer Lösung gearbeitet, es corona-konform umzusetzen, sagt Pressesprecherin Laura Hamdorf. „Und da verfolgen wir einen ganz ähnlichen Ansatz wie beim SHMF, dass wir das alles möglichst open air und bestuhlt stattfinden lassen können“.

In erster Linie betreffe dies die Main Stage, zuvor eingerichtet im Festsaal des Maritim Seehotels. Ist man beim Festival optimistisch, dass alle, die bereits über Tickets verfügen, auch etwas zu sehen bekommen? „Da setzen wir gerade alles dran“, so Hamdorf, „wir wissen natürlich auch nicht, wie dann im Juni die Gesetzeslage aussehen wird, aber wir sind da sehr zuversichtlich.“ Was Künstler aus dem Ausland betreffe und mögliche Einreisebeschränkungen, bedürfe es laut Laura Hamdorf noch keines Plan B. Doch im Zweifel verfüge Nils Landren, Posaunist und Künstlerischer Leiter des Festivals, da über ein „Riesennetzwerk“ für eventuelles Alternativ-Booking.

Folk Baltica: Musik ohne Grenzen

Sie setzten bewusst auf Hoffnung, sagen Elisabeth Kose und Nele Spitzley, Leiterinnen der Folk Baltica. Das Programm werde voraussichtlich am 3. Mai präsentiert. Die 17. Ausgabe des Festivals soll vom 2. bis 12. September dauern und der Fokus auf Künstlerinnen und Künstlern beiderseits der deutsch/dänischen Grenze liegen - die sich mit dem Festival auflöse, insbesondere beim „Grenzenlos-Konzert“, gegeben von einem eigens hierfür gebildeten Ensemble mit Musikerinnen aus dem nördlichen Schleswig-Holstein und dem südlichen Dänemark.

Erfreut zeigen sich die Festivalleitung und der Künstlerische Leiter Harald Haugaard über die Erhöhung der Zuschüsse seitens des Landes Schleswig-Holstein und der Stadt Flensburg sowie die erstmaligen Zuschüsse der Kreise Nordfriesland und Schleswig-Flensburg - dies helfe bei der finanziellen Sicherung der Folk Baltica.