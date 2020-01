Bodo Wartke: Der reimt sich was zusammen

Lutterbek

Am Ende geht Bodo Wartke durch den Mittelgang, hinaus aus dem Saal und direkt rein in die Kneipe. Sonst hätten ihn die völlig begeisterten Zuschauer im vollbesetzten Lutterbeker wohl auch nach fast drei Stunden noch zu weiteren Zugaben veranlasst. Es war die erste von drei ausverkauften Previews seines neuen Programms „Wandelmut“. Das sechste Klavierkabarett-Programm und das zehnte Bühnenprogramm insgesamt, wenn man auch die Theater- und Orchesterabende mitzählt.

Bodo Wartke ist so etwas wie unser Kabarett-Mann in Berlin. In Schleswig-Holstein aufgewachsen und jetzt schon lange in der Hauptstadt ansässig, ist er auf den Bühnen und auch im TV äußerst erfolgreich und blickt mit 42 Jahren schon auf eine über zwei Jahrzehnte währende Karriere zurück.

Enttarnendes aus der Sauna und dem Swinger-Club

Warum das so ist, erfährt man, sobald sich Bodo Wartke ans Klavier setzt. Der erste Song ist einer in eigener Sache und erzählt mit viel Witz davon, wie es ist, wenn einem die Fans sogar in der „Sauna / sau nah“ kommen und ihn fragen: „Sind Sie nicht Bodo Wartke?“ Aber er wäre nicht der findige Geschichtenerzähler mit den originellen Reimen, der er ist, würde er der Story nicht noch weitere Volten verpassen.

Alles untermalt vom rasanten Boogie-Woogie-Sound am Klavier. Auch im Swinger-Club, den Wartke fälschlicherweise für einen Swing-Club hält, wird er umgehend enttarnt. Doch das Ende vom Lied erlebt der Künstler schließlich in den Fängen des amerikanischen Geheimdienstes, denn man hält ihn – nein, diesmal nicht Bodo Wartke – sondern für: Edward Snowden. Oder wahlweise auch für Harry Potter. So pulverisiert Wartke mit viel Selbstironie die „Malaise“ mit der eigenen Berühmtheit.

Texthänger steigert den Charme

Das neue Programm sei noch in Arbeit, erzählt der Klavierentertainer Bodo Wartke im Lutterbeker, der immer wirkt, als stehe er beständig unter dem Strom einer positiven Energie. Er freue sich auf das Feedback der Anwesenden, um aus dem „Rohzustand“ das weitere Ergebnis zu formen. Man muss sagen, es ist schon nah dran.

Die Gedichte und Songs sprühen vor Spaß und Hintersinn. Und wenn doch mal ein Texthänger passiert, steigert das eigentlich nur noch den Charme. Auch aus den Widrigkeiten seines Alltags saugt er Honig. Die Anfrage des ZDF etwa, in deren Morgenmagazin ein Lied mit einer maximalen Länge von eineinhalb Minuten zu singen („Ist sonst schlecht für die Quote ...“), veranlasst ihn für künftige derartige Ansinnen, einen Spottsong zu schreiben, der genau von diesem Dilemma handelt und der, bevor er richtig beginnt leider, leider schon wieder vorbei ist.

Ganze Klaviatur des Musikkabaretts

Wie gut, dass Wartke noch einen anderen Chef hat, allerdings gibt auch der sich seltsam: „Ich sag´s nicht gerne: Er sabbert, ja / Ich glaub´, ich brauche dringend mal ein Sabbatjahr.“ Der neue Boss ist, na klar, der kleine Sohn. Viel Spaß machen diese kurzweiligen Reime. Und Bodo Warkte wandelt auf den Spuren von Eckhard Henscheid, wenn er seine Kurzgedichte vorträgt, wie das mit dem Titel „Nachts auf der Autobahn: Gelegentlich / Gegenlicht".

Auch dass Wartke in seinen Chansons immer wieder eindeutig Haltung beweist, sich scharf und bissig gegen Klimawandelleugner, Rassisten, Fundamentalisten und Menschenfeinde jeder Art wendet, beweist er an diesem Abend oft. Er versteht es eben auf der ganzen Klaviatur des Musikkabaretts zu spielen.

