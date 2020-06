Bokel-Film: Interview mit Regisseurin

Bokel

Wie kamen Sie auf Bokel das Filmthema?

Wegbereiterin war die leider verstorbene Christine Hankel aus Bordesholm. Sie schlug mir nach dem Film über Bissee Bokel vor. Als Kennerin der Kunst- und Kulturszene stellte sie den Kontakt zu Künstler Thomas Jaspert her. Er stellte mich im Dorf vor.

Was war die größte Überraschung beim Drehen?

Die Bereitwilligkeit der Menschen, mir die Türen zu öffnen und mit mir zu sprechen. Sie haben Nähe zugelassen. Ich fühlte mich in Wohnzimmern, Werkstatträumen, auf Dachböden, im Freibad, im Laden willkommen.

Wurden die Ideen irgendwann knapp?

Im Gegenteil. Ich habe in zwei Jahren Drehzeit sehr viel mehr Szenen und Interviews aufgenommen, als zu sehen sind. Die Arbeit am Schneidetisch war die größte Herausforderung. „Kill your darlings“ heißt es in der Filmsprache, wenn man eine Auswahl treffen muss. Ich musste kürzen. In Bokel habe ich eine 15 Minuten längere Version gezeigt.

Was nehmen Sie vom Projekt in Bokel mit?

Ich kam als Fremde. Das bin ich jetzt nicht mehr. Ich habe hier meinen Geburtstag gefeiert.

Haben Sie bereits ein neues Projekt?

Ja, ich arbeite an einer Dokumentation über Demokratie in der Grundschule.

