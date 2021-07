Kiel

„Eigentlich sind wir dieses Jahr wieder ganz nah am Original“, sagt Johannes Hesse. Der Geschäftsbereichsleiter des Vereins Kiel-Marketing steht auf den Stufen des Bootshafens, wo vom 23. Juli bis 28. August der 13. „Bootshafensommer“, gefördert aus dem Sonderfonds „Kiel hilft Kiel“, wieder kulturelles Leben aufs rund 5000 Quadratmeter große Areal bringen soll – mit schwimmender Bühne und gefüllt mit maximal 750 Besuchern. „Schöne Zahl“, findet Hesse.

Zumindest werden es dann deutlich mehr Gäste sein als im vergangenen Jahr, als der „Bootshafensommer“ pandemie-bedingt kurzerhand in die Kieler Woche integriert worden war. Doch auch diesmal, so Hesse, habe „jeder und jede genügend Luft und Abstand“ – und wenn’s mal enger wird, etwa in der Warteschlange vorm WC, hilft die Maske. An den beiden Ein- und Ausgängen werden die Kontaktdaten erfasst, entweder per Luca-App oder handschriftlich per Kontaktdatenformular. Ein halbhoher Zaun ohne Sichtschutz umgibt das Gelände.

Lerneffekt aus dem letzten Jahr

Mehr als 60 Acts entern diesmal den mittlerweile größeren Ponton im Bootshafen. Wieder stammen sie bevorzugt aus der Region Kiel, wie Leo in The Lioncage mit ihrem Mix aus Funk, Soul und Reggae, die Ska-Haudegen Plastic Skanksters, Typhoon Motor Dudes mit straightem Rock oder der englischstämmige Singer/Songwriter Brendan Lewes mit seinen gehaltvollen Tracks. Stilistisch sei es also wieder bewusst breit gefächert, so Hesse, doch ebenso bewusst diesmal melodischer, handgemachter ausgerichtet. Daher gebe es diesmal im Programm auch keinen Heavy-Metal- und keinen Elektro-Tag. Eine von ihm favorisierte australische Band, berichtet Hesse, die er gern auf die Bootshafenbühne geholt hätte, habe wegen der Pandemie leider nicht auf Tournee gehen können. Fixpunkte im Programm sind der von assemble ART ausgerichtete „Bootshafen.Slam“ (20. August) und die „Ü-60-Party“ (27. August) mit der Kieler Coverband And The Beat Goes On.

Der Newsletter der Kieler Lokalredaktion Einen Überblick über das, was die Menschen in der Stadt bewegt, bekommen Sie jeden Mittwoch in Ihr Postfach Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Vor der abgespeckten Version des Vorjahrs seien es beim „Bootshafensommer“ rund 100 Acts gewesen, erinnert sich Hesse, um möglichst vielen Bands und Solisten eine Bühne bieten zu können, „Da hatten wir einen kleinen Lerneffekt aus dem letzten Jahr“, erzählt Hesse. „Denn früher haben wir einen schier unmenschlichen Takt eingelegt, 15 Minuten für Umbau und Kurzsoundcheck – wahnsinnig sportlich.“ Daher bleibe es jetzt, um die Bands zu schonen, bei der stressfreieren halbstündigen Pause zwischen den Acts.

„Urban.Bootshafen“ neu im Programm

Neu im Programm ist am 30. und 31. Juli der „Urban.Bootshafen“ im Zuge des „Kultursommers XXL“. Auf der Uferterrasse und dem Ponton sollen Kinder und Jugendliche von zehn bis 16 Jahren ins Thema Hip-Hop eintauchen können. Kevin liefert mit zwei Hip-Hop-Workshops quasi den thematischen Überbau, Sebastian von „Urban Elements“ schult die Teilnehmer im Graffiti-Sprayen, Olaf von der Tanzschule K-System bringt dem Nachwuchs Breaking-Moves bei und Beauty & the Beats, der bereits auf Festivals wie Hurricane, Deichbrand oder Kosmonaut aufgelegt hat, bietet zwei DJ-Workshops an. Da jeweils nur fünf Mädchen oder Jungs teilnehmen können, ist hier eine Voranmeldung nötig.

Die Verpflegung der Gäste übernehmen die benachbarten Gaststätten „Cup & Cino“ und „Dan & David“, dazu gibt’s vom Team der „Forstbaumschule“ am offenen Feuer gegrillte Burger und die dauerpräsente Räucherfischbude, dazu gibt’s natürlich diverse Getränke – alles möglichst mit regionaler Herkunft.

Weitere Infos unter www.kiel-sailing-city.de/bootshafensommer, mobiles Programm auf www.bootshafensommer.de