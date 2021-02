Kiel

„Schau dir das an, das wird dir gefallen!“ 13 ist Boris, als ihn sein Vater ins Mettenhofer Wohnzimmer ruft. Auf dem Bildschirm tanzen sie eigenartig eckig, wie Roboter – Popping. „Plötzlich durfte man als Junge tanzen, ohne belächelt zu werden.“ Bald tauchen in den Straßen erste Tänzer auf, Medien berichten „fast täglich“ – die Hip-Hop-Welle flutet Deutschland. Boris findet weitere Infizierte, sie taufen sich „The Fantastic Devils“. Erste Moves borgen sie aus Filmen wie "Wild Style", "Style Wars", "Beat Street", probieren sie gleich aus. Mixtapes im Ghettoblaster liefern die Songs: Grandmaster Flash & The Furious Five, Kurtis Blow, Sugarhill Gang.

Breaken auf dem Europaplatz

„Swifty“ nennen sie den flinken Boris. „Ich war mit 13 ein ziemlicher Spätentwickler, sah eher aus wie 10.“ Ein paar Jahre später strickt ein befreundeter Tänzer daraus „Swift Da Rock“. Bis ihm später, schon mit „Battle Squad“ in New York, einer steckt, korrekt müsse es „Swift Rock“ heißen. Im Winter tanzen die Jungs im Holstentörn, im Sommer vor Hartung in der Holstenstraße („da war ein schicker Boden“) und auf dem Europaplatz – „da waren Breaker, Skater, BMX-er, Punker, die ganze Szene aus Kiel. Jeder hat sein Ding gemacht und sich gegenseitig respektiert“. Sie trainieren hart – Räucherei, Jugendzentren, Tanzschulen. Und werden immer besser.

"Swift Rock" trifft "Storm"

So mächtig sich die Hip-Hop-Welle getürmt hat, so schnell bricht sie wieder. Boris will unbedingt weitermachen. Lernt den Eutiner Niels Robitzky alias „Storm“ kennen – „genauso besessen wie ich“ – und schließt sich dessen 1984 gegründeten „Unique Rockers“ an. Bald aber leidet die Chemie zwischen den beiden, Boris reist herum, trifft in der Schweiz auf den Halb-Brasilianer Franklin. „Der hat mich fasziniert, cooler Style.“ Franklin will aufhören. Die meisten hätten’s nicht drauf.

Die Geburt von "Battle Squad"

Boris überzeugt ihn, dranzubleiben. 1988 gründen sie „Battle Squad“, und Boris verlässt die Waldorfschule in Kiel ohne Abschluss. Entwickelt „Hopping Flares“ und „Cross Flares“ auf Basis der Thomas-Schere aus dem Kunstturnen. Variationen von Turtles und etliche Schritte, die namenlos bleiben. „Das hat mich ja so fasziniert – dass es keine Regeln gab. Jedes Land, jede Stadt hatte einen eigenen Stil. Heute, durchs Internet, tanzt ein Japaner wie ein Holländer.“

Die Karriere nimmt Fahrt auf

Als einfachste Art zu zeigen, dass Breaking noch da ist, ist die Battle. Akrobatisch tanzen sie ihre Gegner an die Wand, etwa jene, die den modischen New Jack Swing eines MC Hammer bevorzugen. Bei einem der Battles prallen Swift Rock und Storm aufeinander, sprechen sich aus. Storm schließt sich „Battle Squad“ an, Franklin springt irgendwann wieder ab. Breaken als Job wollen Boris und Niels machen, die Eltern willigen ein: Dann müsst ihr euren Unterhalt damit verdienen! Das Duo reist per Tramper-Ticket durch Europa, bewirbt sich mit Videos - und erfolgreich beim Hamburger Hansa-Theater. Das Varieté sucht frische Acts fürs Show-Programm. Battle Squads Qualitäten sprechen sich rum, sie landen in TV-Galas und VIVA-Shows, touren durch Europa.

Zweimal Sieger beim "Battle of the Year"

1991 gewinnen Swift Rock und Storm in Hannover das internationale „Battle of the Year“. 1992 gleich nochmal. Zeit für den Sprung zum Ursprung. In New York holen sie die alten Hasen aus der Versenkung. „Hier sind ein paar Verrückte aus Deutschland“, erinnert sich Leptin an die Begegnungen auf den Straßen des Big Apple, „lass mal die Whiteys machen, ist gut fürs Geschäft. Aber dann haben die gesehen, dass wir richtig Gas geben, und bald kamen die ersten Fernsehteams.“ Nach und nach entwickelt sich wieder eine Szene, auch in anderen Ecken der USA. Partys mit Breaking, wo es zuvor reine Rap-Konzerte gab. Swift Rock und Storm übernehmen Jobs in Jurys, in Shows. Ob sie einen wesentlichen Beitrag zur weltweiten Renaissance des Breakens Anfang der 90er geliefert haben? Aus Leptins Sicht zweitrangig.

Plötzliche Schmerzen

„Es gab immer mal Standardverletzungen, aber ich dachte, ich bin unverwüstlich.“ 1997 fliegen sie zu einer Show in Japan. Plötzlich Schmerzen in einem Bein. Die Show tanzt Boris noch, danach geht nichts mehr. Zurück in Deutschland stellt ein Arzt fest: Der Dornfortsatz ist schon vor langer Zeit abgebrochen, vernarbt und so nicht wieder angewachsen. Mache er weiter, drohe Querschnittslähmung. „Da dachte ich, ich kann doch jetzt nicht aufhören, ich bin doch noch so jung“, erzählt Leptin, „ich wusste nicht, ob ich noch mal tanzen kann – und stand mit Panik da.“

Hip-Hop-Shops in Kiel und Lübeck

Aus New York hatte Boris immer mal wieder auf Wunsch Hip-Hop-Utensilien mitgebracht. Vielleicht der richtige Zeitpunkt für einen Shop wie in London, Berlin oder Hamburg? Keiner glaubt, dass das in Kiel klappt. Boris schon und macht in einer Seitenstraße einen winzigen Laden auf: „Swift Rock Shop“. „Der ging so nach vorne los, dass wir kurz darauf in Lübeck einen zweiten aufgemacht haben.“ Tanzen geht auch wieder, nur muss er nicht mehr jede Show mitmachen.

Eigene Marke, zwickende Hüfte

Längst hat Leptin den Shop ins Netz verlagert, mit Storm eine Firma gegründet. Mit einem Kompagnon aus Berlin, aktiv in Tanzszene und Textilbranche, haben sie vor sechs Jahren „Swift Rock“ kreiert. „Wohl die einzige professionell aufgebaute Marke von Tänzern für Tänzer. Funktionsware“, sagt Leptin. „Früher gab‘s gar keine extra Caps oder Beanies für Headspins, da gingen ganz schnell die Haare aus.“ Ihre sind aus Mesh-Gewebe. Weil gerade wegen Corona die Events fehlen, lahmt der Absatz. Bis ihm seine lädierte Hüfte zu schaffen machte, reiste Boris Leptin auch noch um die Welt, saß in Jurys und wagte sich auf die Tanzfläche. „Es bringt keinen Spaß mehr, ein Event zu judgen. Wenn früher einer mit einer Entscheidung unzufrieden war – kein Problem, tragen wir’s auf der Tanzfläche aus!“