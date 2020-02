Brachiale Metal-Romantik mit Knorkator

Kiel

Eine Vorband gibt es nicht, stattdessen bringen sogenannte Shred-Videos, in denen bekannte Titel mit zum Teil sehr schrägen Tönen und Gesang synchronisiert werden, das Publikum in Stimmung. Dann heißt es „Absolution“ und Sänger Stumpen demonstriert seine klassische Gesangsausbildung bis in höchste Bereiche der Kopfstimme.

Stumpen ist der Blickfang der Band, ein tätowierter Derwisch, ein Motivationstrainer, der im Kasernenton „Jubeln!“ oder „Applaus für’s erste Solo!“ fordert und weiß, dass das Publikum solchen Befehlen gern Folge leistet. Es folgt das zackige „Du nich“, eine ironische Metal-Breitseite gegen das Sich-Messen-Müssen.

Im Industrial-Metal-Kracher „Es kotzt mich an“ liefern sich Stumpen und Keyboarder Alf Ator ein herrliches Keif-Duell, in dem sie gegen sehr banale Ärgernisse wie zu harte Butter wettern. Demonstrativ schlägt Stumpen dazu mit einer Schaumstoffkeule auf die erste Reihe ein. Knorkator sind hervorragende Musiker, die geschickt mit den Zutaten Metal, Wave und Pop hantieren und sie bisweilen zu sinfonisch angedickten Balladen formen, um ihrem Hang zu pompöser Theatralik Rechnung zu tragen.

Sanftheit statt brachialer Riffs bei "Hardcore"

Der Dekadenz begegnen sie im Uptempo-Wave „Eigentum“: „Ich bin das Eigentum von meinem Eigentum, bin allem hörig, was mir gehört. Ich bin besessen von dem, was ich besitze und werd gefressen von dem, was mich ernährt“ oder mit Bombast-Rock („Am Arsch“). Das Publikum ist euphorisch, es fließt das Bier, es fließen die mitgesungenen Texte von „Alter Mann“, „Ich bin der Boss“ oder „Hardcore“.

Letzterer ist eine Piano-Ballade, in der die quasi jungfräuliche Begegnung eines Menschen mit Hardcore-Musik in wundervolle Zeilen gefasst wird und der, entgegen der Erwartung, nicht in brachiale Riffs ausartet, sondern seine Sanftheit bis zum Ende bewahrt. Für die Gitarren-Riffs sorgt Buzz Dee, der Ruhepol neben den Bühnen-Irren Stumpen und Alf Ator. Für den Rhythmusteppich, auf dem der Knorkator tanzt, sorgen Rajko Gohlke am Bass und Nick Arargua am Schlagzeug.

Knorkator beweisen Kreativität

Knorkator liefern eine große Show inklusive funkensprühenden Helmes und zwei „sympathischen Keyboardständerinnen“, nämlich Katrin und Anna aus dem Publikum, die kniend ein auf Helmen montiertes Keyboard auf den Köpfen tragen. Dazu singt Stumpen, mit Publikum natürlich, „Ich hasse Musik“ („Ich hasse C-Dur, F-Dur, G-Moll, und auch von Dis habe ich die Schnauze voll“).

Doch Knorkator verdingen sich nicht nur mit infantilem Brachial-Humor, sondern in Liedern wie „Krieg“ vom neuen Album „Widerstand ist zwecklos“ wird ein durchaus spürbarer aktueller Stimmungswandel gegenüber „Friedensaposteln“ thematisiert: „Das Volk ist bereit und erwartet Befehle, und ihr seid als Freaks und Chaoten verschrien“. Auch diese Seite zeigt sie also, die „meiste Band der Welt", der in Sachen textlicher und musikalischer Kreativität und brachialem Entertainment tatsächlich so schnell niemand was vormacht.

Weitere Nachrichten aus der Kultur finden Sie hier.