Wie der Stoff zum Leser kommt

Kiel

Wenn es passt, nimmt Sönke Licht die bestellten Bücher einfach mit auf den Nach-Hause-Weg und legt sie den Lesern direkt vor die Tür. „Wir haben ohnehin vorwiegend Stammkunden – und die wohnen fast alle um die Ecke“, sagt der Mann von der Wiker Buchhandlung, die wie viele andere mit einem individuellem Service gegen die Corona-Krise hält. Vor 14 Tagen mussten die Buchhandlungen in Schleswig-Holstein mit vielen anderen Geschäften schließen. Anders als in Berlin und Sachsen-Anhalt oder auch in Frankreich: „Buchhandlungen gelten dort als systemrelevant“, sagt leicht süffisant Wolfgang Erichsen von Erichsen und Niehrenheim.

Mit den Kunden in Kontakt bleiben

„Es ist also wichtig, auch in den Zeiten geschlossener Türen mit den Kunden in Kontakt zu bleiben“, sagt Licht und ist sich da mit vielen Kollegen einig. Was bleibt ist die Online-Bestellung oder das Telefon. Und Marianne Seidelberger von der Evangelischen Buchhandlung staunt an ihrem ersten Arbeitstag im leeren Laden die zahlreichen Anrufe: „Natürlich haben wir nicht den sonstigen Umsatz, aber wir sind gut ausgelastet.“ Und: „Ich habe den Eindruck, man spricht mehr.“

Manchmal auch über Bücher. „Die Kunden fragen nach Empfehlungen“, sagt Sönke Licht; und so hat sich eine kleine herzerwärmende Geschichte zum heimlichen Bestseller in der Wiker Buchhandlung entwickelt: Brian Sewells Pawlowa oder Wie man eine Eselin um die halbe Welt schmuggelt ist zwar schon 2017 erschienen, wirkt aber mit der Mischung aus Reiseerzählung und Lob der Freundschaft als literarisches Gegenprogramm.

Mehr Krimis und mehr Schmöker

Einen besonderen Trend oder den einen Bestseller haben die unabhängigen Buchhändler dabei nicht entdecken können. Lutz Seiler, der Preisträger der ausgefallenen Leipziger Buchmesse, wird mit dem Roman Stern 111 gern genommen, „mehr Krimis und mehr Schmöker“ auch. Ein Eindruck, zu dem auch die Bestsellerliste passt, die der Branchenriese Hugendubel herausgegeben hat: von Lucinda Rileys Mondschwestern bis Sebastian Fitzeks Der Insasse.

Wichtiger als die Liste ist aber eine andere Erkenntnis: „Man merkt durchaus, dass viele Leute plötzlich Zeit und Lust zum Lesen haben“, fasst Lara Bökamp das allgemeine Gefühl zusammen. Anna Horst von der Buchhandlung Stöberecke hat beobachtet, dass „mancher Lektüre auf Vorrat gekauft“ hat. „Buchaffine Kunden schätzen sehr, dass wir erreichbar bleiben“, bestätigt auch Wolfgang Erichsen und stellt außerdem fest, dass in seiner Buchhandlung, die vor allem Bibliotheken und andere Großkunden beliefert, plötzlich ungewöhnlich „viel nach Kinderbüchern gefragt wird“. Eine Bestellung von gleich sechs oder sieben Kinderbüchern brachte auch das Zapata-Team zum Schmunzeln: „Da hat wohl ein Kind ordentlich Lesebedarf.“

Keine Zeit für Reisebücher

Ob versandkostenfrei per Post wie nicht nur die in Schleswig beheimatete Kette Liesegang, mit dem Fahrrad wie Sonja und Hauke Harder von der Buchhandlung Almut Schmidt in Friedrichsort oder per Kurierdienst – die Wege des Lesestoffs von der Buchhandlung zum Leser sind unterschiedlich. Mangelndes Interesse hat derzeit höchstens die Geo-Buchhandlung zu beklagen: „Es müsste in dieser Jahreszeit eigentlich brummen. Aber bei uns ist es tot“, sagt Inhaber Reinhard Kummer und ahnt, dass sich das Geschäft mit Reisebüchern und Karten wohl erst zum Herbst hin wieder erholen könnte.

„Erstaunlich gut läuft das“, sagt auch Lena Kaps von der Buchhandlung Jetzek in Wellingdorf und erzählt, dass sie zeitweise zu dritt im Lieferdienst unterwegs seien – per Rad und im Auto. Die Buchhändlerin sieht durchaus eine Chance in der Situation: „Die Leute besinnen sich gerade darauf, dass sie etwas für den stationären Einzelhandel tun müssen, wenn sie die Innenstadt lebendig halten wollen.“

Eins übrigens kann auch der beste Lieferservice nicht ersetzen. Das gibt unter anderen Peter den Hoet von der Buchhandlung Fantasyreich zu bedenken: „Das ziellose Stöbern in den Regalen - das fehlt.“

