Kiel

Bei Hugendubel in der Querpassage kommt ein Hauch Bibliotheksgefühl auf: Gedämpfte Stimmen, stille Versenkung; aber die eine oder der andere hat auch Beratungsbedarf. „Ein kleines schönes Buch für eine jüngere Dame“ wird da gesucht, das neue Kochbuch eines bekannten Fernsehkochs oder einfach Nachschub für den eigenen Lesebedarf. „Ich bin froh“, sagt Martina Mende aus Kiel, der im Lockdown trotz einiger Vorab-Hamsterkäufe so langsam die Lektüre ausgegangen ist. „Es ist schön, zu gucken, was es gibt und sich von der Fülle inspirieren zu lassen“, sagt sie und zieht einen ansehnlichen Wälzer aus dem Regal. „Es macht aber auch einfach Spaß, die positive Energie der Bücher einzusaugen.“

Kundenbindung über die Abholtüte

Mit dem Einzelhandel haben auch die Buchhandlungen nach gut vier Monaten Lockdown ihre Türen wieder geöffnet – was Buchhändler wie Leser glücklich macht. Vor der Stöberecke am Blücherplatz standen die Kunden gleich um zehn Uhr Schlange. Sophie Passmanns Komplett Gänsehaut war das erste, was am Morgen über den Ladentisch ging. „Am Markttag ist bei uns immer besonders viel los“, sagt Besitzerin Anna Horst, „und die Leute freuen sich, jetzt wieder im Laden abtauchen zu können.“ Der Weg vom leiblichen zum geistigen Genuss ist am Blücher nicht weit.

Aber auch bei Litera in der Holtenauer ist früh Betrieb. „Viele haben ihren Besuch schon vorher angemeldet“, sagt Andrea Engels, die wie viele von einer treuen Stammkundschaft lebt. Aber die Buchhändlerin hat auch mit Click & Collect gute Erfahrungen gemacht: „Auch eine Tüte mit bestellten Büchern stellt Kundenbindung her. Viele fühlen sich beim Abholen auch ein bisschen beschenkt.“

Empfehlungen der Experten Mirko Bonnés „Seeland, Schneeland“ (Schöffling & Co.) empfiehlt Hauke Harder, Buchhandlung Almut Schmidt: „Das Buch erzählt von Merce Blackboro, der nach dem Ersten Weltkrieg in Wales seine alte Liebe sucht. Bonné malt Zeiten des Umbruchs. Man taucht da in eine andere Welt ein – nur um zu merken, dass es gar keine andere ist. Julian Barnes’ „Der Mann im roten Rock“ (Kiepenheuer & Witsch) hat sich Anna Horst, Stöberecke, ausgesucht. „Seinen literarischen Stil mag ich sowieso. Mit dem Star-Gynäkologen Dr. Pozzi (1846–1918) stellt Barnes auch einen Freigeist ohnegleichen vor. Unwiderstehlich, wie er den Leser in die Belle Epoque in Paris hineinzieht.“ Callan Winks „Big Sky Country“ (Suhrkamp) ist der Favorit von Andrea Engels, Litera: „Das Buch spielt in Montana und ist eine Vater-Sohn-Geschichte über stilles Glück und harte Arbeit. Wundervoll ruhig erzählt dieser Roman vom großen Erleben und den kleinen Enttäuschungen eines ländlichen Lebens.“

Der Buchladen in der Kieler Nachbarschaft

Auch Neukunden hat Andrea Engels über den Lockdown bekommen, vor allem jüngere: „Da haben sich ganze Wohngemeinschaften unter den Läden in ihrer Nachbarschaft umgeschaut. Und das wird bleiben.“ Es ist eine Art Stimmungsumschwung, den viele der kleinen, Inhaber geführten Buchhandlungen in den letzten Monaten ausgemacht haben – und der ihnen langfristig zugutekommen könnte. „Es hat ein Umdenken gegeben“, so Andrea Engels, „die Leute überlegen sich: Wen will ich unterstützen? Mit was für einer Umgebung will ich künftig leben?“

Und Hauke Harder von der Buchhandlung Almut Schmidt in Friedrichsort bestätigt: „Die unmittelbar erreichbare Nachbarschaft ist manchem doch lieber als der große Versand. Da finde ich es schön, die Menschen jetzt wieder persönlich begrüßen und ihnen Empfehlungen mitgeben zu können.“ Und insgesamt ist man froh, dass die Buchhandlungen jetzt bundesweit als systemrelevante Läden des täglichen Bedarfs gewertet werden – also auch im Fall eines weiteren Lockdowns offen blieben.

Der Newsletter der Chefredaktion Montags bis freitags erhalten Sie aktuelle Nachrichten aus Schleswig-Holstein und Einblicke in den Newsroom in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Bücher finden, die man gar nicht gesucht hat

Nicht jedem allerdings war im allgemeinen Regelungsdschungel gestern gleich klar, dass der Zutritt zu den Buchhandlungen - unter den bekannten Sicherheitsmaßnahmen - wieder frei ist. „Darf ich einfach so rein?“, stutzt angesichts des Rein-Raus vor der Buchhandlung Liesegang eine ältere Dame – und nutzt dann selbst die Gelegenheit. Was am Morgen eher schleppend losging, hat sich um die Mittagszeit deutlich belebt. „Für uns ist auch die Laufkundschaft wichtig“, sagt Filialleiter Benjamin Vohs. Dabei hat auch er im Lockdown eine wachsende Kundenbindung festgestellt. „Wir sind aber noch nicht so lange hier“, sagt er, „und da ist es gut, wenn der Kunde hereinkommen, die Bücher in die Hand nehmen und mal reinblättern kann.“

Die Auswahl im Regal, das Buch zum Anfassen und der direkte Kontakt – all das macht den Unterschied. „Leute, die in den Laden kommen und sich umschauen, kaufen anders“, fasst es Andrea Engels zusammen. Und in der Evangelischen Bücherstube hat Petra Kath gerade einen Stapel des neuen Romans Hard Land von Benjamin Wells neben die Kasse geräumt: „Der hat mich sehr begeistert. Den Tipp gebe ich jetzt jedem mit, der hier hereinkommt.“ Froh ist die Buchhändlerin auch, dass die Leute wieder stöbern dürfen – „und dass sie Bücher mitnehmen, die sie gar nicht gesucht haben“.