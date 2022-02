Kiel

Eines Tages in Helsinki ist sie ihr begegnet, die blaue Frau. Auf dem Weg vom Plattenbau mit ihrer Wohnung, in der Unterführung zu dem kleinen Segelhafen. „Wenn ich da entlang lief, kam sie zu mir, in den Kopf“, sagt Antje Ravic Strubel, „wir unterhielten uns, und ich schrieb später die Fragmente auf.“ Eine schwebende, lyrischere Sprache, die sie so von sich noch nicht kannte. „Sie war konkret und zugleich nicht konkret. Irgendwann habe ich gemerkt, dass ich sie brauche, um Adinas Geschichte zu erzählen.“

2012 war das, als Antje Ravic Strubel als Stipendiatin am Wissenschaftskollegium ein halbes Jahr in Helsinki lebte. Dreh- und Angelpunkt für ihren Roman „Blaue Frau“, für den die Schriftstellerin 2021 den Deutschen Buchpreis erhielt. Fluchtpunkt für ihre nach einer Vergewaltigung traumatisierte Protagonistin Adina, deren Europa-Odyssee sie vom tschechischen Riesengebirge über Berlin und die Uckermark bis nach Finnland führt, wo sie in Helsinki strandet. Symbolischer Ort aber auch für die mentale und gedankliche Kluft, die Europa in Ost und West teilt. Auch darum geht es in ihrem Roman.

„Blaue Frau“ erzählt auch von der Kluft zwischen Ost und West

„Ost- und Westeuropa sind nicht nur geografisch, sondern auch vom Tempus her verschieden“, schreibt Antje Ravic Strubel darin, Finnland dazwischen ist das Scharnier. „Das habe ich damals in Helsinki erst begriffen, während eines Symposiums zur Erinnerungskultur“, sagt sie, „dass der Westen schon 70 Jahre Zeit hatte, die Diktatur zu verarbeiten, während sie im Osten noch bis Ende des 20. Jahrhunderts dauerte.“

Die Schriftstellerin sitzt in Kiel im gedimmten Licht des Maritim-Foyers, während sich draußen so langsam der Sturm aufbaut. Was Strubel, die tags zuvor in Hamburg gelesen hat und mit dem Auto gekommen ist, so wenig beeindruckt wie sich auch zwei Stunden später die Gäste im voll besetzten Literaturhaus vom Wetter nicht irritieren lassen.

Man spürt im Gespräch mit der Autorin, dass sie manches so schon öfter gesagt haben muss – aber auch, wie sie dem Gesagten neu wieder nachsinnt. Am Anfang ist bei Antje Ravic Strubel immer die Sprache. Nur folgerichtig, dass die 47-Jährige mittlerweile auch als literarische Übersetzerin, etwa von Virginia Woolf, arbeitet. Eine Figur wird erst greifbar für sie, wenn sie sie sprechen hört. „Diesmal aber“, erzählt sie, „war die Figur zuerst da.“

Antje Ravic Strubel über Namen und Festlegungen

Adina, die schon im Roman „Unter Schnee“ (2002) als zwölfjähriger Teenie auftauchte. „So habe ich noch nie gearbeitet“, sagt die Autorin. „Aber Adina ist mit ihrem widerständigen Charakter damals zu kurz gekommen. Und mich hat interessiert, was sie als junge Erwachsene treibt.“ Eine vielfältige Persönlichkeit, die in „Blaue Frau“ auch eine Art Anti-Bildungsroman durchlebt. Hin und hergeworfen zwischen ihrer traumatischen Erinnerung und einer davon abgekoppelten Gegenwart. Als Sala ist sie die Geliebte des estnischen Politikprofessors Leonides, als Nina das wahllos auf das Stichwort Osten reduzierte Spielzeug ihres Vergewaltigers; und als „kleiner Mohikaner“ kommt sie bei sich selbst an.

Antje Ravic Strubel: Blaue Frau. Roman. S. Fischer Verlag, 432 Seiten, 24 Euro. Quelle: S. Fischer Verlage

„Sala und Nina sind Zuschreibungen von außen“, sagt Antje Ravic Strubel. „Auch das ist schon ein extremer Übergriff: Adina will sich selbst nicht festlegen, auch nicht als Frau oder Mann. Sie erfährt aber ständig neue Festlegungen, denen sie mit dem Mohikaner ihr eigenes Bild entgegensetzt.“ Ihre Figuren haben fließende Identitäten, eine besondere, auch geschlechtliche Offenheit.

„Festlegungen sind immer Verfälschungen“, hat die Autorin mal in einem früheren Gespräch gesagt; heute klingt es etwas anders: „Ich kann mit Vorhersehbarkeit nichts anfangen. Wenn mir meine Geschichte zu vorhersehbar erscheint, muss ich etwas unternehmen.“ Dann kann die Figur den Namen wechseln oder sich aus dem Geschehen zurückziehen.

In der blauen Frau reflektiert die Buchpreisträgerin ihr Erzählen

Sie sei ein politischer Mensch, sagt sie auch. Was sich in den Figuren um Adina spiegelt. Kristina, die Aktivistin, die versucht, das Mädchen zu einer Anzeige zu bewegen. Leonides, der einen Blick hat für die politischen Unstimmigkeiten, aber nicht dafür, wie er selbst in Adinas Innenwelt hineingewebt ist.

Kultur-Tipps für Kiel und die Region Konzerte, Kino, Theater und mehr: Erhalten Sie jeden Donnerstag ausgewählte Veranstaltungstipps in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Vielleicht hätte sie den Roman trotzdem nicht geschrieben, wenn sie gewusst hätte, dass sie beim Thema Vergewaltigung landet, überlegt die Schriftstellerin: „Das Thema erschien mir viel zu groß.“ Antje Ravic Strubel interessiert weniger die Tat, als „die Beobachtung, wie wir als Gesellschaft mit sexualisierter Gewalt umgehen. Wie das, was die Betroffenen erzählen, erstmal abgewehrt wird. Schockiert hat mich aber auch, wie wir juristisch damit umgehen.“ Dass die Frauen – anders als in Schweden – etwa den Angeklagten im Gericht begegnen müssen.

„Schreiben heißt, sich das eigene Denken anzusehen“, hat Strubel auf ihrer Website definiert. Und die blaue Frau, die sie selbst den „Luft- und Wasserwesen“ in der Literatur zuordnet, bietet in ihrem Roman dafür den Resonanzraum. „Mit ihr kann ich das eigene Erzählen reflektieren“, sagt sie. „Kann mich fragen, warum ich Adinas Geschichte erzähle. Ich kann ja nicht so tun, als wäre ich nicht hier, nicht in meiner Zeit.“

Antje Ravic Strubel: Blaue Frau. Roman. S. Fischer Verlag, 432 Seiten, 24 Euro.