Kiel

„Wir holen das große Besteck raus!“, sagt Philipp Dornberger. Was die Musikbühnen betrifft, sei die Kieler Woche 2022 „im Grunde wie eine große Kieler Woche“, so der Leiter des Kieler-Woche-Büros. Auch, was Top-Acts auf den großen Bühnen angeht. Hier halten sich die Veranstalter allerdings noch bedeckt. Das Staraufgebot werde „bei der Highlight-Pressekonferenz wahrscheinlich Ende Mai vorgestellt“, kündigt Dornberger an. Ein paar Veränderungen gibt es allerdings bühnentechnisch im Vergleich zu der Zeit vor Corona.

Regiocast-Bühne zieht, Radio-Bob-Rockcamp kehrt zurück

Die Bühne von RSH und Delta Radio, für die noch ein Name gesucht wird, zieht weg von der Hörn. „Weil das platztechnisch nicht mehr ging“, erklärt Dornberger. Neuer Standort ist der Bernhard-Harms-Parkplatz zwischen „Gosch“ und Institut für Weltwirtschaft. Die Bühnenvorplatzfläche sei dann sogar „einen Tick größer“, sagt Alexander Werner vom Veranstalter Regiocast. Schon „eine Art Grundbedingung, weil wir versuchen, mehr oder weniger namhafte Künstler auf die Bühne zu bringen.“ Auf der Reventlouwiese werde es wieder das „Radio-Bob-Rockcamp“ geben. Namen der Acts gibt Werner allerdings nicht preis.

Die räumliche Nähe zur Freilichtbühne Krusenkoppel mit ihrem „Gewaltig-leise-Programm“ hält Werner akustisch für unproblematisch. „Wenn, dann würde uns die Krusenkoppel-Bühne stören, das hängt wahrscheinlich vom Wind ab.“ Die Regiocast-Bühne aber spiele aufs Wasser. „Wir können ja auch mittlerweile mit der Technik fast auf den Punkt produzieren“, erklärt Werner, „da hört die tatsächliche Lautstärke hinter dem eigentlichen Bühnenvorplatz auf.“

Kieler-Woche-Chef Philipp Dornberger. Quelle: Thomas Eisenkrätzer

Der NDR wird sich, wie bereits 2019, für Konzerte auf der Rathausbühne einklinken, die von der Stadt Kiel betrieben wird. Vier Konzerte seien geplant, erzählt Andreas Schmidt, Pressesprecher im NDR-Landesfunkhaus Schleswig-Holstein. Das Landesfunkhaus habe drei Tage übernommen, NDR 2 und N-Joy teilen sich den vierten. Was Namen betrifft, hält Schmidt sich bedeckt. „Wir haben eine gesunde Mischung aus einem überregional bekannten Hochkaräter und hochkarätigem Regionalen.“

Den Prinzengarten neben dem Kieler Schloss füllt die Konzert- und Clubkultur-Initiative Together Kiel mit Leben. Erfahrung hat sie bereits gesammelt beim erfolgreichen Open-Air-Festival 2021 auf dem Nordmarksportfeld. „Wir haben das Programm komplett fertig“, erzählt Nicolas Grimm, einer der beiden Geschäftsführer. Für die Kieler Woche hätten sie jedoch bei den Agenturen „zwei Schubladen tiefer gebucht, weil wir da über ganz andere Budgets reden“. Geboten werden soll auf dem eingezäunten Gelände kostenfrei ein bunter Mix aus Konzerten und DJ-Acts – täglich eine andere Musikrichtung. Bands wie Amistat, Jules Ahoi, Blush Always treten auf, Beauty & the Beats oder auch Andreas Henneberg legen auf.

Auch kleine Bühnen wieder vertreten

Fest steht auch schon das Programm der Bühne auf dem Asmus-Bremer-Platz. Dort erwartet die Gäste wieder der bewährte Mix aus Coverbands wie United Four, Twist Brothers, Mario’s Westernhagen oder REAmade. „Die kleineren Bühnen werden jetzt anfangen, Stück für Stück in die Kommunikation zu gehen“, berichtet Philipp Dornberger. Das Woderkant Festival bespielt das Gelände der Rudergesellschaft Germania an der Kiellinie, es gibt kleine Locations am Bahnhof, an der Hörn und auf dem Alten Markt, das Hoftheater im Hiroshimapark und Blechblos’n im Bayernzelt. Auch an der „Seeburg“ soll es eine Bühne geben, so Dornberger, die sei allerdings nicht städtisch. Regionalem Nachwuchs eine Plattform bereitet wie stets im Ratsdienergarten die Junge Bühne Kiel.

„Der ganze Apparat muss erst wieder angeschaltet werden“, sagt Dornberger, „wie bei einer Dampflok. Das wird noch nicht alles hundertprozentig rund laufen, davon muss man sich verabschieden.“ Das Problem der Kurzfristigkeit betreffe jetzt alle, auch die Künstler. Momentan gebe es durch „Corona-Nachwehen“ und auch den Krieg in der Ukraine infrastrukturelle Engpässe – ob es jetzt um Beschallung, Bauzäune, Container oder Toiletten gehe. „Das ist alles lösbar“, sagt Dornberger, „aber es wird knackig.“