Karolin Wunderlich hat den Bühnenmonolog "Piratenmolly, Ahoi!" von Eva Maria Stüting am Jungen Theater im Werftpark inszeniert – mit einer herrlich präsenten Godje Hansen, die im Handumdrehen in zahlreiche Figuren schlüpft. Mit glockenheller Stimme singt sie als Molly Seemannslieder, schneidend ist ihr Tonfall als skeptischer Kapitän, großmäulig grölend gibt sie den Oberpiraten Einauge.

Aus der Kiste wird ein Schiff

Zunächst ist sie die Erzählerin. Akkordeon spielend schreitet sie durch den Zuschauerraum auf die Bühne und setzt sich auf die roh gezimmerte Kiste, die dort noch sehr unscheinbar herumsteht. Bis der Deckel gelüftet wird und aus dem klobigen Möbel allerhand Erstaunliches hervorgezaubert wird (Bühne: Hannah Landes). Ein langer Stil, daran ein rechteckiges Tuch – schon ist der hölzernen Kasten ein veritables Schiff, auf dem Molly anheuert.

„Fischgrätendreimalgeknoteter Kombüsenaal“

Weil Seemänner eben Männer sind, bekommt sie den Job nur, weil sie sich als Junge verkleidet. Fröhlich verrichtet sie als „Olly“ ihre Arbeit, kostet tapfer den ekligen Fischbrei von Schiffskoch Matsche-Piet und jongliert zur Freude des kindlichen Publikums souverän so halsbrecherische Wortungeheuer wie „ekliges Schuppengeschwür“ und „fischgrätendreimalgeknoteter Kombüsenaal“.

Luftballons als Wellen und Piraten

Während eines Sturmes, bei dem das Saallicht unheimlich flackert, geht Molly über Bord. Umringt von blauen Luftballons, die die Schiffbrüchige wie launische Wellen umspülen, hält sie sich über Wasser. Sekunden später werden die Ballons zur Mannschaft eines Piratenschiffs, das Molly an Bord nimmt. Die schwebenden Ballon-Piraten, denen Sebastian Kreuzer und Simon Burghart aus dem Off verschiedene Stimmen in lustiger Tonfärbung verpassen, lassen sich wunderbar knuffen und herumschubsen. Irgendwann formieren sie sich als Einheit hinter Molly, deren wahre Identität längst bekannt ist, und wählen sie „demokratisch“ zur Piratenkapitänin.

Zum Schluss noch eine Überraschung

Die Geschichte von Molly ist damit eigentlich zu Ende. Doch Karolin Wunderlich will mehr erzählen, als eine spannende Abenteuergeschichte und hält am Schluss eine schöne Überraschung bereit – mit einem kurzen Video, das zeigt, dass es sich lohnt, an seinen Träumen festzuhalten.

Junges Theater im Werftpark. Weitere Termine: 13.9. 16 Uhr, 15.9. 10.30 Uhr. Karten: Tel. 0431 / 901901, www.theater-kiel.de

