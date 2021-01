Itzehoe

Das Land gibt weitere 300.000 Euro dazu, die Stadt 500.000 Euro – und damit ist jetzt der seit Jahren angestrebte Weg frei für eine barrierefreie Neukonzeption des Hauses samt Anbau.

Deutschlandweit unterstützt der Bund in diesem Jahr 73 Kultureinrichtungen bei Sanierungen und Modernisierungen mit insgesamt 32 Millionen Euro. „Der Erhalt unserer kulturellen Infrastruktur gehört zu den wichtigsten kulturpolitischen Zielen des Bundes – erst recht in diesen Zeiten der Krise“, sagte Kulturstaatsministerin Monika Grütters. Von Fördermitteln profitieren neben Itzehoe etwa auch die Hamburger Staatsoper sowie das Residenzschloss Dresden, die Alte Pinakothek München, die Herrenhäuser Gärten Hannover, Schloss Corvey und die Völklinger Hütte.

Utopische Entwürfe, fantastische Farbwelten

Utopische Architekturentwürfe, expressionistisches Interieur, fantastische Farbwelten – all dies ist nur ein Teil des Werkes von Wenzel Hablik (1881 – 1934), der sich als Universalkünstler dem Gesamtkunstwerk verschrieb, so Museumsleiterin Katharina Gräber: Hablik gelte als einer der wichtigen Vertreter der deutschen expressionistischen Architektur- und Gestaltungsavantgarde. Aus Böhmen stammend, kam er 1907 nach Itzehoe. „Hier fiel er nicht nur durch seine ausgefallene Kleidung auf, sondern hinterließ besonders aufgrund seines vielfältigen künstlerischen Werkes viele Spuren in Norddeutschland“.

Wenzel Hablik gilt als Künstlerpersönlichkeit von nationalem Rang

Das weiß man beim Bund zu würdigen. Die Wenzel-Hablik-Stiftung als Trägerin des Museums in Itzehoe (www.wenzel-hablik.de) verfügt über die weltweit umfangreichste Sammlung von Werken Habliks, den Kulturministerin Karin Prien in ihrer Mitteilung als „eine der bedeutendsten Künstlerpersönlichkeiten Schleswig-Holsteins von nationalem Rang“ beschreibt. So wie der Norden Emil Nolde und Ernst Barlach Künstlermuseen widmet, etablierte die Stiftung seit 1995 auch das Haus für Wenzel Hablik, dessen Werk nicht zuletzt durch eine große Ausstellung 2017/18 im Berliner Martin-Gropius-Bau zunehmende Aufmerksamkeit erzielte.

Neukonzeption mit Anbau ohne Barrieren

Mit neuen Angeboten will die Stiftung nun völlig neue Zugänge zur vielseitigen Kunst Habliks schaffen und damit im Sinne der Bundesförderung die nationale Wahrnehmung ausbauen: Gut 1,5 Millionen Euro sind für die barrierefreie Neukonzeption veranschlagt. Sie sieht einen eingeschossigen Erweiterungsbau mit „ressourcenschonender Ausstellungstechnik“ in Richtung Rathaus-Innenhof vor. Er soll mit dem Altbau in der Reichenstraße 21 eine Einheit bilden und auf großzügigen Wandflächen eine permanente Präsentation der Hablik’schen Werke (und die seiner Frau, der Webmeisterin Elisabeth Hablik-Lindemann) ermöglichen, die bis dato im Obergeschoss des denkmalgeschützten Kaufmannshauses gezeigt wird.

Verschiedene Sinne werden angesprochen

Das Projekt soll, wie Ministerin Prien formulierte, auch mit Werkstatträumen und altersgerechten Vermittlungsformaten über die reine Wissensvermittlung hinaus „das Besuchserlebnis unter Ansprache der verschiedenen Sinne“ steigern und so „die positive Entwicklung der vergangenen Jahrzehnte erfolgreich fortsetzen“. Der Baubeginn ist für 2022 geplant, die Stadt Itzehoe hofft auf eine Eröffnung der neuen Räume 2023.