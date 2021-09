Kiel

Der Bilderkosmos von Johannes Dittloff ist weit gesteckt und voller Überraschungen. Seine grafischen Arbeiten reichen von abstrakten Tuschezeichnungen bis zum Konstruktivismus à la Mondrian, seine Fotografien von Stadt- und Naturlandschaften sind Momentaufnahmen, die das Zeug dazu haben, Geschichten zu erzählen. Meist sind sie in schwarzweiß gehalten, bisweilen setzt ein farbiger Grundton dezente atmosphärische Akzente. „Querschnitt 70, Retrospektive 1985-2021“ heißt seine Ausstellung, die anlässlich seines 70. Geburtstages im Bunker-D der Fachhochschule Kiel präsentiert wird. Es ist die erste Schau an diesem Ort seit Beginn der Pandemie und, wie FH-Kanzler Klaus-Michael Heinze hofft, „ein Neustart in die Normalität“.

Ein ungewöhnliches Selbstporträt von Johannes Dittloff Quelle: Björn Schaller

Bunker D zeigt Grafiken und Fotografien

Die vergangenen 18 Monate hat Dittloff, der an der Akademie der Künste in Krakau studiert hat und seit 1988 in Kiel zuhause ist, nicht ungenutzt verstreichen lassen. Zwei Bildbände hat er zusammengestellt, „Retrospektive 70“ und „Fotointerpretationen“, in denen er zurückblickt auf 35 Jahre künstlerischen Schaffens. Viele (foto-)grafische Zyklen sind in dieser Zeit entstanden, eine Auswahl ist in der Bunker-Galerie zu sehen. Makro-Aufnahmen von Fußspuren im Parkhaus sind darunter oder ein Selbstporträt mit Maske und Geburtsdatum, das an eine Häftlingsnummer denken lässt. Stimmungsvoll sind urbane Impressionen, die den Blick auf den Menschen richten.

Da sitzen zwei Mädchen, offenbar ausgegrenzt von anderen, nebeneinander auf einem leeren Platz. Ihr dunkler Teint weist sie als Migrantenkinder aus. Beinahe unerträglich ist das Foto einer Bettlerin auf Knien, an der schnellen Schrittes ein Passant vorbeihuscht. Nicht minder kraft- und eindrucksvoll sind Aufnahmen, die unter dem Eindruck des Klimawandels entstanden sind, wie das Bild eines überwucherten Baumes im Wald oder das einer Säule aus Starkregen, die sich wie ein Trichter aus dem Meer zu erheben scheint. „Jeder kann sich zu meinen Fotos eine eigene Geschichte denken. Ich sende meine subjektiven Signale, der Betrachter ist der Empfänger, der seine individuelle Deutung vornimmt“, so der gebürtige Pole.

Dittloff greift Themen auf, die ihn emotional beschäftigen

„Seien Sie neugierig“, empfiehlt er den Besuchern seiner Ausstellung. Neugier und der Wille, künstlerisch nicht auf der Stelle zu treten, ist auch der Motor seiner Arbeit. Wie seine Fotos entstehen auch die reizvollen, technisch brillant ausgeführten Grafiken spontan und greifen Themen auf, die ihn gerade emotional beschäftigen. „Deshalb hat jeder Zyklus einen eigenen Stil“, sagt Dittloff, dem an einer Unverwechselbarkeit seiner künstlerischen Handschrift nicht gelegen ist. „Ich will das Interesse des Betrachters immer wieder neu wecken. So bleibe ich mit mir selbst im Reinen.“

Schwentinestr. 11, Eröffnung Donnerstag , 2. September, 18 Uhr. Bis 29. September. Geöffnet mittwochs 10-20 Uhr und nach Vereinbarung unter bunker-d@fh-kiel.de