In Kiel kennt man ihn vor allem als Maler und Objekt-Künstler. Als Fotograf ist Vladimir Sitnikov bislang eher selten in Erscheinung getreten. Dass er auch mit der Kamera umgehen kann, zeigt seine Ausstellung „Falten der Zeit“ im Bunker-D der Fachhochschule Kiel, in der der gebürtige Moskauer Kieler Litfaßsäulen in Zeiten der Pandemie aufgenommen hat.