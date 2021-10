Bunte Kieler Ausstellungslandschaft: Ein Rundgang

Kiel

Wie jedes Jahre widmet die Provinzial-Versicherung eine kleine, feine Schau dem mit 10.000 Euro dotierten Rostocker Kunstpreis. 2020 zeichnete die Jury die gebürtige Neubrandenburgerin Ramona Seyfarth aus.

Verdichtung bei der Provinzial

Die Neubrandenburger Künstlerin Ramona Seyfarth, Rostocker Kunstpreisträgerin, bei der Provinzial in Kiel. Quelle: Pat Scheidemann

Die Linie als elementare Gestaltungsform bestimmt die Kunst der 41-Jährigen. „Verdichtung“ nennt sie ihre Ausstellung mit 25 meist grafischen, minimalistisch anmutenden Arbeiten, akribisch angefertigt mit Edding, Fineliner oder Kugelschreiber.

Blick in die Ausstellung von Ramona Seyfarth Quelle: Pat Scheidemann

An einen Webteppich lassen rhythmisch gebündelte Zeichen und Symbole einer großformatigen Arbeit in leuchtendem Rot denken, auf Rechenpapier gezeichnete Kreuzstriche fügen sich zu ebenmäßigen Strukturen, woanders münden schwarze Striche in Fäden, die in langen, dunklen Linien bis zum Boden laufen (Sophienblatt 33. Bis 30. 11. Mo-Fr 10-18 Uhr).

Tierische Kreationen im Finanzministerium

“...tierisch...“ im Finanzministerium Christoph Corves, Fotografie „Esel in der Probstei“

Auch das Finanzministerium öffnet seine Räume für die Kunst. Bereits zum zweiten Mal präsentiert hier die Sparkassenstiftung Schleswig-Holstein einen

Tierisch geht es in den Fluren des Finanzministeriums zu. Quelle: Ulf Dahl

Querschnitt ihrer umfänglichen Sammlung – diesmal mit über 100 Arbeiten aus der zeitgenössischen Kunstszene des Landes zum Thema „Tiere und tierische Kreationen.“ Wie weit sich dieser Begriff fassen lässt, zeigen die Exponate, die von der Comicfigur bis zum Fabel- oder Fantasiewesen reichen (Düsternbrooker Weg 64. Bis 24. März 2022, 9 -17 Uhr).

Wirklichkeiten im Pop-Up-Pavillon

„Die Wirklichkeit der Dinge“ heißt die kurze aber knackige Schau von drei Kieler Künstlerinnen im Pop-Up-Pavillon. Die Keramikerin Lena Kaapke zeigt unter anderem Objekte, für die sie 2019 mit dem Kunstförderpreises der Landesschau ausgezeichnet wurde, Corinna

Cornelia Patz-Nahm und Corinna Kraus-Naujeck im Pop-Up-Pavillon Quelle: Björn Schaller

Kraus-Naujeck huldigt mit zarte Arbeiten in Mischtechnik der Natur als Ursprung allen Lebens und Corinna Patz-Nahm setzt sich in sehr unmittelbaren malerischen Momentaufnahmen mit persönlichen Erlebnissen auseinander (Alter Markt 17. Bis 26.10. 12-18 Uhr).

Sabine Keil im Kunstraum B

Ein bisschen sputen sollte sich auch, wer sich die Ausstellung von Sabine Keil im Kunstraum B anschauen möchte. Unter dem Titel „Coastline“ zeigt die Kieler Künstlerin, die in Berlin bei Vivienne Westwood Kostümdesign, Goldschmiedekunst und Malerei studiert hat, großformatige Acrylbilder, die ihre atmosphärische der Schichtung diverser Mal-Ebenen verdanken.

Sabine Keil: „Zwischenstation, mal eben“, 2018, Acrylmalerei. Quelle: KRB

Von 2021 datieren die Arbeiten, die sich mit Lichtreflexionen auf dem Meer auseinandersetzen, das in diffusem Farbenrausch mit der Horizontlinie verschmilzt (Wilhelminenstraße 35. Bis 29.10. Mi-Fr 16-18 Uhr).

Vitamine in der Kunsthochschule

Jonas Bendlin: „Gewächshaus“

Was einem kreativen Geist so alles zum Thema Obst und Gemüse in den Sinn kommt, kann im Glasfoyer der Muthesius Kunsthochschule in

Gunnar Kähler: Zero Waste Pilzzucht. Quelle: MKS

Augenschein genommen werden. Acht Studierende des Fachbereichs Industriedesign von Professorin Dr. Bettina Möllring und Diplom-Designerin Meike Beyer haben um die Ecke und in die Zukunft gedacht und präsentieren ihre Ideen vom neuartigen Weckglas bis zum schwimmenden Gewächshaus bis zum 26. 10. in der Legienstraße 35.

Installation im Sparkassen-Foyer, Folk bei Gröschl

Lohnend ist auch ein Abstecher in die Förde Sparkasse, wo Karin Hilbers mit „In diesen Tagen“ ihre Installation ironisch-zeitkritischer Holzschnitte zu den entbehrungsreichen Monaten der Corona-Pandemie aufgebaut hat (Lorenzendamm 28-30. Bis 10. Dezember), sowie ein Besuch in der Galerie von Rainer Gröschl, der mit „Folk“ die erste Kieler Einzelausstellung mit aktuellen Arbeiten von Till Gerhard präsentiert. Gerhard kombiniert in seiner erzählerischen Bildwelt archetypische Motive mit traumartigen Szenen und zeigt uns in einer Art Pop-Ästhetik Figuren inmitten der Natur (Holtenauer Str. 59. Bis 14. November. Fr/ Sa 16-19 Uhr, So 11-14 Uhr).

Weitere Ausstellungen/Galerien in Kiel:

Atelierhaus im Anscharpark: „Volker März - Fremde Früchte“ (bis 24.10.). Fr/Sa 15-18, So 12-18 Uhr. Tel. 0431/30034027, Heiligendammer Str. 15, www.atelierhaus-im-anscharpark.de

Bildungsministerium: Start-up 4: Sieben Künstlerinnen und Künstler des BBK SH stellen im Ministerium aus: Atif Gülücü, Hanako C. Hahne, Elmar Jacob, janKB, Monika Rathlev, Roswitha Steinkopf (bis 13.4.2022), Mo-Fr. 9-15 Uhr. Brunswiker Straße 16-22 .

Bunker D: Sigrun Jakubaschke: „per aspera“, Malerei, Zeichnung, Installation (bis 3.11.). Mi 10-20 Uhr. Schwentinestr. 11.

Das Atelier Birgit Brab: „Uta Hoepner-Neutze“, Malerei (bis 5.11.). Fr 15-18, So 15-18, Do 15-18 Uhr. Tel. 0431/970247, Jungfernstieg 24, www.birgitbrab.de.

Förde Sparkasse: Installation aus 28 Leinwänden von Karin Hilbers (bis 10. 12.). Fr 9-16, Mo/Di 9-18, Mi 9-16, Do 9-18 Uhr. Lorentzendamm 28-30

Karl-Lennert-Krebscentrum: „Kreativ – hier und jetzt“, eine Ausstellung von Menschen mit Krebs (bis 7.11.), Feldstraße 21.

Kulturladen Leuchtturm: „Landschaften“ (Acryl auf Leinwand), Susanne Beyer (bis 31.10.). Fr 15-18, Mo-Do 15-18 Uhr. Tel. 0431/396861, An der Schanze 44

Kunstraum B: Sabine Keil – „Coastline“ (bis 29.10.). Fr 16-18, Mo-Do 16-18 Uhr. Wilhelminenstr. 35. www.kunstraum-b.de.

Provinzial: „Verdichtung“ - Grafiken der Rostocker Kunstpreisträgerin Ramona Seyfarth (bis 30.11.). Mo-Fr 10-18 Uhr, Sophienblatt 33.

Und auch diese Ausstellungen sind derzeit jenseits der Museen landesweit zu sehen: Ahrensburg

Galerie im Marstall: Harald Popp: „Fundus“ (bis 24.10.). Sa/So 11-17 Uhr. Tel. 04102/70781015, Lübecker Straße 8, www.galerie-im-marstall.de.

Eutin

Landesbibliothek: „Das Cavalierhaus – Biografie eines Eutiner Gebäudes“ (bis 6.11.). Fr 9.30-18, Sa 9.30-13, Di 9.30-18, Mi 9.30-13, Do 9.30-19 Uhr. Tel. 04521/788-770, , Schlossplatz 4

Fehmarn

Senator-Thomsen-Haus: „Jo Kley - Ein Kosmos - Stein“ (bis 28.10.). Ausstellung auch in der St.-Nikolai-Kirche täglich von 10-16 Uhr sowie im öffentlichen Raum an beiden Gebäuden, Breite Straße 28 / Burg, Fr-So 11-17, Di-Do 11-17 Uhr bzw. ganztags.

Fleckeby

Kulturhaus: Landschaftsimpressionen von Paul Nennecke und Sybille Voigt-Nennecke (bis 31.10.). Sa/So 14-17 Uhr. Schustergang 2

Flensburg

Robbe & Berking Werft: „World Press Photo Exhibition“ (bis 7.11.). Fr 11-17, Sa/So 12-18, Di-Do 11-17 Uhr, Harniskai 13

Garding

Altes Rathaus: „Heitzmann und Simson - zwei Generationen im Dialog“ (bis 31.10.). Fr-So 15-18, Di 10-13, Do 15-18 Uhr. Enge Str. 5

Gettorf

Galerie Premium Mobile Kuntz: „Mal-Zeit“ Dorte Wohler, Acrylbilder (bis 3.1.22). Tel. 04346/4116-0, Eichkoppel 1. Sa 9-13, Mo-Fr 8-18 Uhr.

Hohenlockstedt

Arthur Boskamp-Stiftung: „Gossip“ (bis 31.10.). Sa/So 14-18 Uhr. Breite Str. 18

Husum

Galerie Tobien: „Melanie Richter - Christoph Pöggeler“ (bis 30.10.). Fr 9.30-18, Sa 9.30-15, Mo-Do 9.30-18 Uhr. Tel. 04841/64800, Neustadt 8-10, www.galerie-tobien.de.

Galerie Lüth: „en passant - Felix Martin Furtwängler“. Fr-So 10-18, Mi/Do 10-18 Uhr. Tel. 04846/456, Halebüll, Altendorfer Str. 21.

Kappeln

Kunsthaus Kappeln: „Gedachte anderer Träume...“ Heike Fischer-Nagel, Bilder, Grafiken und Skulpturen (bis 21.11.). Fr-So 11-17, Do 11-17 Uhr. Tel. 04642/9643431, Poststr. 5, www.kunsthaus-kappeln.de.

Laboe

Freya-Frahm-Haus: „Facetten kosmischer Wahrhaftigkeit“, die Hamburger Malerin Tanja Gott zeigt Großformatiges in Farbe, Firnis, Gold und Glitzer (bis 24.10.). Fr/Sa 13-18, So 11-18 Uhr. Tel. 04343/8579, Strandstr., www.freya-frahm-haus.de.

Lutterbek

Galerie im Lutterbeker: „Henrik Martensen“, Paintings (bis 31.10.).Di-So Uhr. Dorfstr. 11

Schleswig

Landesarchiv SH: „Urlaubsort - Tatort - Drehort! 100 Jahre Filmset Schleswig-Holstein, 35 Jahre Landesfilmarchiv“ (bis 1.7.22). Mo-Fr 8.30-17 Uhr. Tel. 04621/8618-00. Prinzenpalais

Trittau

Trittauer Wassermühle: „Neue Strategien, Knut Sennekamp“ (bis 12.12.). Sa/So 11-17 Uhr. Tel. 04154/807919, Am Mühlenteich 3, www.galerie-wassermuehle-trittau.de