Kiel

Sieben künstlerischen Handschriften unter einen Hut zu bringen, ist keine Kleinigkeit. Um so erfreulicher die homogen anmutende Schau im Atelierhaus im Anscharpark, die Heike Stockhaus (Ernst Barlach Gesellschaft Hamburg) und Shi Shi Hey (Gallery Cubeplus Kiel) zusammengestellt haben. „Revise!“ heißt die dritte von insgesamt vier „Mix“-Ausstellungen, mit denen der Kunstverein Haus 8 sein zehnjähriges Bestehen feiert.

Der erste der beiden Galerieräume steht unter dem Motto „Mensch und Natur“ . Und der Ausstellungstitel legt nahe, dass hier etwas überdacht, vielleicht sogar korrigiert werden sollte.

Eine Bodeninstallation mit Terracottafiguren passt in dieses Bild. Anka Landtau hat eine Menagerie afrikanischer Wildtiere vom Elefanten bis zur Giraffe als „Kunstzoo“ auf Stahlsockeln aufgestellt. „Sie sie haben kein eigenes Lebensumfeld mehr. Sie schreiben unsere Verlustgeschichte“ , gibt sie zu der Arbeit von 2020 zu Protokoll.

(Mit-)Kuratorin Shi Shi-Hey hinter einer Arbeit von Anka Landtau Quelle: Björn Schaller

Landschaften, mal formreduziert, mal expressiv

An der Wand hängen formreduzierte Landschaften von Rainer Gröschl. Die druckgrafischen Blätter in Schwarzweiß bilden einen starken Kontrast zu den Bildern von Rita Erven, die ihre Impressionen von Feld und Wald durch eine expressive, grelle Farbgebung verfremdet hat. Das Thema Sehnsucht bilde den Kern ihrer Malerei, so die Kielerin, die ihr künstlerisches Credo durch das Porträt eines sinnierend dreinblickenden Menschen unterstreicht.

Warten auf das Glück im Atelierhaus

Entschleunigung bildet die thematische Klammer im zweiten Raum.

Elvira Bäfverfeldt Quelle: Björn Schaller

Die „Superhelden“, die Elvira Bäfverfeldt Marklund in großen Formaten auf Stahlplatten gemalt hat, scheinen irgendwie in ihrer Aktion festzustecken —anders als die Figuren, die Imme Feldmann in feinster Holzschneidetechnik auf Papier gedruckt hat.

Kultur-Tipps für Kiel und die Region Konzerte, Kino, Theater und mehr: Erhalten Sie jeden Donnerstag ausgewählte Veranstaltungstipps in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Bauklötze sind die Inspirationsquelle für eine mehrteilige Wandinstallation von Uta Hoepner Neutze, die auch malerisch das Spiel mit dem Spielzeug thematisiert. „Wartesaal zum großen Glück“ steht auf Leuchtschildern einer Bodeninstallation, die durch eine bunte Lichterkette und eine Stehleiter komplettiert wird. „Nach dem Glück suchen wir alle“, sagt Chili Seitz. „Doch hier geht es auch um das Dazwischen zwischen dem Auf- und dem Abbauen und darum, ob gerade Stillstand herrscht oder es vielleicht vorwärts geht.“

Heiligendammer Str. 15. Eröffnung Freitag, 18.2., 18 Uhr. Bis 6. März. Fr-Sa 15-18 Uhr, So 12-18 Uhr