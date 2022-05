Kiel

Was taugen die neuen Alben von Erdmöbel, Warpaint, Michelle David & the True-tones und Lydia Persaud? Der KN-Albencheck gibt Auskunft, die Höchstwertung ist 5 Scheiben.

„Guten Morgen, Ragazzi“

Erdmöbel

Da ist er endlich wieder. Dieser wunderbar sonderbare Erdmöbel-Vibe. Dieser geschmackvoll in den Sixties schwelgende Pop. Da sind diese exquisiten Bläser-Sätze rund um Ekki Maas’ Posaune, der mit seinem knorrigen, agilen Bassspiel die Songs ganz fabelhaft grundiert. Und natürlich vor allem auch diese bilderreichen, nur auf den flüchtigen Blick rätselhaften Texte, die Sänger und Gitarrist Markus Berges so trefflich malen kann. „Mein Leben klebt an mir wie ein Duschvorhang“, singt er mit seiner angenehm rauen Stimme in „Bernoulli-Effekt“, was übrigens die Grundgleichung für die eindimensionale Behandlung von Strömungen in Fluiden ist. Da lernt man doch gleich noch was fürs Leben. Diese zehn neuen Lieder, die mit ihrem Italo-Flair auffällig positiv geraten sind, bereichern es. „Die Welt ist ein warmer Ort.“ Ragazzi, wir haben euch vermisst! (Jippie! Industrie/Rough Trade)

5 Scheiben

„Radiate Like This“

Warpaint

Sphärische Grooves prägen das erste Warpaint-Album seit sechs Jahren. Das Frauen-Quartett aus Los Angeles verquickt an New Order erinnernde Sounds mit House-Styles, paart Wave mit Rock in angenehm abwechslungsreich arrangierten Tracks. Der kühle, mehrstimmige Gesang über den packend treibenden oder sacht pluckernden Beats bildet einen reizvollen Kontrast. Dreampop könnte man das nennen, wären da nicht ein paar wohlgesetzte Widerhaken, die tendenziell melancholische Stimmung in den Songs. Der zehnte Song „Send Nudes“ setzt zum Finale einen starken R&B-Akzent. Hört man noch mal in die alten Stücke mit eher trashigem Charme und schrägem Gesang rein, zeigt sich, welch bemerkenswerte Entwicklung Warpaint hinter sich haben. So reif klangen sie noch nie. (Heierlooms/Virgin)

4 Scheiben

„Truth And Soul“

Michelle David & the True-tones

Der verbindende Spirit des Soul ist lebendig auf dem neuen Album der US-niederländischen Formation, die zuvor noch Michelle David & The Gospel Sessions hieß. In manche der Songs schleichen sich Latin-Sounds, etwa in das unwiderstehlich federnde „Days Go By“ oder in den Opener „Better“, wo die brasilianisch-niederländische Sängerin Lilian Vieira mitwirkt. Nicht der einzige Gast auf dem Album: Beim funky Afro-R&B von „You Can Make It“ steuert Grammy-Gewinnerin Dobet Gnahoré von der Elfenbeinküste Gesangsparts in ihrer Muttersprache bei. Nicht dass die New Yorkerin Michelle David derlei Unterstützung zwingend nötig hätte mit ihrer in allen Lagen kraftvollen Stimme, die Sixties-Soul-Tracks wie „Better Days“ oder das Afro-Pop-infizierte „Yes I Know“ mitreißend nach vorne pusht. Eine würdige Nachfolgerin der viel zu früh gestorbenen Sharon Jones. (Rush Hour Music)

4 Scheiben

„Moody 31“

Lydia Persaud

Eher gediegen gehalten ist der warme, butterweiche Soul von Lydia Persaud. Im weichen Stil der großen, alten Soul-Divas singt sie ihre delikat swingenden Liebeslieder. Nicht nur der Opener „Good For Us“, auch „Let Me Be There For You“ ruft Marvin Gayes legendäre Motown-Songs der frühen 70er-Jahre ins Gedächtnis zurück. In der melancholischen Ballade „Think Of Me“ setzt Fingerpicking auf der Ukulele reizvolle Akzente. Der kurze Title-Track mit Harfe und lautmalerischem Gesang setzt einen weiteren Kontrapunkt. Die Bariton-Ukulele sei das grundlegende Instrument, mit dem sie die Platte geschrieben habe, so Persaud. Berührend intim klingen diese Songs und tatsächlich auch, als kämen sie direkt von Herzen. (Next Door Records/Membran)

4 Scheiben