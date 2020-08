Monaco

In der Kieler Ansgarkirche hatte er zuletzt im Januar 2019 auf Einladung der Musikfreunde pianistisch nachgewiesen, wie geisterhaft stark Alexander Skrjabins als „unspielbar“ geltende „fis-Moll-Sonate“ auf Chopins ähnlich geheimnisumwitterten Genre-Beitrag in b-Moll reagiert.

Bulva : Beethoven, Scriabin, Martinu

Noch im selben Jahr hat er seinen zusätzlichen Brückenschlag zu Beethovens Opera 78 und 90 für das Label RCA eingespielt. Bulva, 1943 im tschechischen Brünn geboren, hatte durch Unfälle mit Knochenbrüchen und schweren Sehnenschäden mehrfach in seiner bereits in Wunderkindertagen steilen Musikerkarriere alle seine manuellen Überflug-Fähigkeiten eingebüßt, sich aber jeweils unermüdlich an die Tasten seines Steinways zurückgekämpft.

Kafkaeske Magie, sagenhafte Virtuosität, glasklarer Intellekt

Die markante Mischung aus kafkaesker Magie, sagenhafter Virtuosität und glasklarem Intellekt machten seine Interpretationen einmalig und angreifbar anders zugleich. Aber wer Skrjabins „fis-Moll-Sonate“ einmal so gehört hat, werde sich „schwerlich anfreunden können mit dem rauschenden Ungefähr der Kollegen“, wie es Bulvas Freund, der Leipziger Musikkritiker Peter Korfmacher, treffend formuliert hat. Elegant und beherrscht, transparent und licht leuchte es hier. Insofern tauge sein letztes Album als pianistisches Vermächtnis. Das kann man nur unterstreichen.

