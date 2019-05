Cannes

Die hinterhältigste Frage geht an Leonardo DiCaprio, sie lautet: „Ist der Seriendarsteller Rick Dalton überhaupt ein guter Schauspieler?“ DiCaprio verkörpert den weinerlichen Dalton in Quentin Tarantinos „Once Upon A Time ... in Hollywood“. In der vermeintlich harmlosen Erkundigung könnte also mitschwingen, wie gut DiCaprio ist. Und was sagt der über seine Filmfigur? „Zur Hölle, ja!“ Und grinst gelassen.

Das erzählt er bei der Pressekonferenz zu jenem Film, der seit Dienstag die Croisette in Hysterie versetzt: Wer da reinwill, lässt sich in der Masse schier zerquetschen. 45 Minuten warten gehören dazu.

Bei Galapremiere sorgen Leonardo DiCaprio , Brad Pitt und Quentin Tarantino für Aufsehen

Schon am Abend zuvor bei der Galapremiere war auf der Croisette die Hölle los – vermutlich in noch stärkerem Maße als bei Elton Johns „Rocket-Man“. Und das will etwas heißen. Sobald das Kreischen vor dem Pressesaal beginnt, weiß man: Sie kommen. Da haben Tarantino, DiCaprio, Brad Pitt und Margot Robbie schon die Wand der schreienden Fotografen hinter sich gebracht. Brad Pitt sieht mit seiner Schiebermütze beinahe so cool aus wie sein Stuntman im Film. DiCaprio trägt ein legeres weißes Hemd unterm Sakko, Robbie ein schulterfreies weißes Kleid, und Tarantino hat eines dieser seltsamen schwarz-weißen Kleidungsstücke hervorgekramt, die sich in seinem Schrank stapeln müssen.

Niemand erwartet in einer Pressekonferenz tiefschürfende Antworten. Hier geht es um das Live-Erlebnis, das nur Festivals wie Cannes bieten. Das Schöne an diesem Wahnsinn ist: So lange ein Häuflein Hollywoodstars so ein Chaos auslöst, kann es nicht so schlecht ums Kino stehen.

Von Stefan Stosch/RND