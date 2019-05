Baden-Baden

Rapper Capital Bra ist der am meisten gestreamte Musiker in Deutschland. Mit bundesweit rund 1,4 Milliarden Aufrufen holte der 24-Jährige damit den britischen Popstar Ed Sheeran ein, wie GfK Entertainment am Donnerstag mitteilte. Die Zahl ergebe sich auf Basis kostenpflichtiger und werbebasierter Musik-Streams ab einer Spieldauer von 31 Sekunden.

Rihanna am häufigsten gestreamte Interpretin

Der Berliner Capital Bra heißt bürgerlich Vladislav Balovatsky. Er wurde in Sibirien geboren und wuchs in der Ukraine auf. „ Bra“ steht für „Brat“, das russische Wort für Bruder. Hinter Capital Bra und Ed Sheeran beschließen nach Angaben von GfK Entertainment Kollegah, Bonez MC und Eminem die Top 5 im Ranking der meistgestreamten Künstler. Die am häufigsten gestreamte Interpretin ist demnach Rihanna.

Von dpa/RND