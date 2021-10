Bordesholm

„They will blow your mind.“ Jeff Aug, Tourmanager des Trios, hängt die Latte hoch für das Trio. Gerade hat Aug das mit Rücksicht auf die Pandemie luftig platzierte Publikum im Savoy mit einem etwa halbstündigen, ziemlich großartigen und höchst virtuosen Vortrag auf seiner Akustikgitarre verwöhnt – voller eigener, erstklassig komponierter Stücke. Und er sollte nicht zu viel versprechen – die Band haute einen wirklich um.

Kühle Nacht, heiße Tracks

Eine ziemlich kalte Nacht sei das für so extrem dünnhäutige Kalifornier wie sie, gibt Verheyen auf der Bühne zu Protokoll. Gut, dass er ein paar Klafter Rock zum Heizen mitgebracht hat, dazu Pop, Blues, Boogie, Soul und Funk. Vor allem aber zwei Mitstreiter der Elite-Kategorie. Der 70-jährige Bassist Alphonso Johnson hat in seiner langen Karriere bei der Jazzrock-Formation Weather Report gespielt, auch mit Crusaders, Santana, Chet Baker, George Duke, Billy Cobham oder Phil Collins. Chad Wackerman stammt aus einer reinen Schlagzeuger-Familie, trommelte viele Jahre für Frank Zappa, lieh seine Künste aber auch so unterschiedlichen Künstlern wie Steven Wilson, Albert Lee und Barbra Streisand.

Warum Verheyen, seit 1986 Mitglied bei Supertramp und als Studiomusiker etwa von Bee Gees oder Cher gebucht, wahlweise zu den 100 oder sogar zehn besten Gitarristen gerechnet wird, zeigte sich schnell im Savoy. Nicht nur in seinen wieselflinken Läufen, den markigen Riffs oder dem variantenreichen Spiel, sondern auch in seinem vielfarbigen, ausdrucksvollen Sound.

Song übers Benzinklauen

So wie bei „Stealing Gasoline“, ein swingender, mit funky Gitarren-Licks garnierter Blues-Rock-Song. Der übrigens „eine wahre Geschichte“ erzähle, so Verheyen. So mit 17, 18 Jahren sei er als Surfer-Boy mit seinem VW Bus, für den jede neue Freundin neue Vorhänge gemacht habe, in der San-Francisco-Bay unterwegs gewesen, um sich irgendwelche Bands anzuschauen. Und nicht immer habe der Sprit gereicht, wenn nachts die Tankstellen dicht waren.

Bei „Stealing Gasoline“ legt Johnson ein fabelhaftes Solo hin, genial improvisiert und funky zum Quadrat. Eines von mehreren an diesem Abend, und jedes weitere Mal, wenn Verheyen ihm dafür den Freiraum signalisiert, hüpft einem vorfreudig das Herz – auch Verheyens Gesicht erhellt dabei immer mal wieder ein Strahlen. Etwas seltener ist Wackerman dran, glänzt dann mit variablem, temporeichem und meist wuchtigem Drumming. Verheyens Soli entbehren jedweden Posings, manches schüttelt er locker aus dem Ärmel, anderes ringt er dynamisch einer seiner Gitarren ab, nicht selten mit dem Tremolo-Hebel.

Lauter fabelhafte Soli

Beim Instrumental „Highland Shuffle“, inspiriert von einem laut Verheyen kostspieligen, aber lohnenden Trip durch Schottlands Whisky-Destillen, imitiert der Gitarrist Dudelsacklaute auf den Saiten, beim Handwerker-Song „Clawhammer Man“ streut er einen eloquenten Saiten-Dialog mit Johnson ein. Verheyen singt all das mit einer nicht überwältigenden, aber mehr als soliden Stimme.

Der Newsletter der Chefredaktion Montags bis freitags erhalten Sie aktuelle Nachrichten aus Schleswig-Holstein und Einblicke in den Newsroom in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Stark gelingen die Cover-Tracks. „Black Market“ von Weather Report, ist natürlich eine Reminiszenz an Alphonso Johnson. Eine sehr erdige, bluesige, hard-rockige Version zimmern sie aus Supertramps „Bloody Well Right“, und schlicht edel gerät die unsterbliche Rock-Ballade „Little Wing“ von Jimi Hendrix in der energisch geforderten Zugabe. Wo das Trio, zuvorderst Verheyen, noch mal alle Register seines Könnens zieht. So hätte es auch enden können, doch Verheyen will noch einen seiner „Favoriten des Abends“ spielen, so preschen sie mit dem Uptempo-Jazzrock von „Kaningie“ noch einmal los und steigen dann unter tosendem Beifall endgültig von der Bühne.