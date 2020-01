Carolin Kebekus: Stark und witzig

Kiel.

Und die Kölnerin führt das „Menschenmaterial“ zielstrebig über die Geschmacksgrenzen bis in die Tabuzonen, um sich dort genau umzuschauen. Doch bei Carolin Kebekus sind die vielen sexuellen Themenreisen kein Selbstzweck. Wenn sie über das „Sugaring“ berichtet, eine Schamhaarentfernung mittels einer zuckrigen Masse, die sie auf dringendes Anraten ihrer Mädelsclique hat vornehmen lassen, dann geht es auch um skurrile (und schmerzvolle) Ausprägungen der Selbstoptimierung. Ähnlich verhält es sich mit der Beobachtung von weiblichen Influencern auf Instagram, die mit „Sei du selbst!“ Fotos untertiteln, die mittels Filtern und Apps bis zur Unkenntlichkeit bearbeitet sind. So würden Bedürfnisse geweckt, „etwas machen zu lassen“, hinter dem wiederum eine riesige Industrie stecke.

Kämpferin für Gleichberechtigung und sexuelle Selbstbestimmung

Dies ist der zweite Auftritt (die Kritik zum ersten am 15. März 2019 lesen Sie hier) mit dem Programm " PussyNation", den damit 10.000 Menschen in Kiel gesehen haben. Carolin Kebekus ist eine engagierte Kämpferin für Gleichberechtigung und sexuelle Selbstbestimmung. Ihre Spitzen richten sich gegen rechte Hasskommentatoren oder Männer, die den herabwürdigen Begriff „MILF (Mother I like to fuck)“ kreiert haben, aber auch gegen die „Handvoll Weiber“, die sich in 1000 YouTube-Kommentaren damit befassen, dass ihre Oberarme wabbeln, was Kebekus im Close-Up der Kamera gern demonstriert. Zum Abschluss stehende Ovationen von Frauen mit frisch aufgetanktem Selbstbewusstsein und Männern ohne Angst vor Frauen auf Augenhöhe.

