Nach 20 Jahren als kaufmännischer Direktor am heutigen Gerhart-Hauptmann-Theater Görlitz-Zittau ist der gebürtige Düsseldorfer, Jahrgang 1967, seit 1. August ist neuer Geschäftsführender Theaterdirektor in Lübeck.

„Mit allen reden und allen zuhören“

Er versucht hier, jene künstlerischen Freiräume zu geben, die ihm als junger Schauspieler am Theater in Meiningen so weitgehend verwehrt wurden, dass er hinschmiss: „Ich wollte mich nicht nur dem Willen der Regisseure unterordnen, sondern meine Rollen auch mal so spielen, wie ich sie sehe“. Eigene künstlerische Kreativität zu entwickeln, das ging damals in Thüringen unter dem strengen Oberspielleiter nicht. Heute setzt Sawade auf einen ganz anderen Führungsstil. Und weiß deshalb das Konstrukt des Leitungskollektivs in Lübeck als „ein unglaublich modernes Führungsmodell“ zu schätzen. Er will in engem Austausch mit den weitgehend autonom agierenden Spartenleitern stehen – das ist noch recht neu GMD Stefan Vladar als für zunächst zwei Jahre auch Operndirektor und seit mittlerweile 13 Jahren Pit Holzwarth als Schauspieldirektor. Sawade will „mit allen reden und allen zuhören“, Inhalte anregen, aber nicht vorgeben.

Erst einmal lernen, „wie dieses Stadt tickt“

Dieses Zusammenwirken dürfte nach seinem ersten Eindruck gut funktionieren. „In Lübeck wird sehr solides, innovatives Theater gemacht“, sagt der neue Theaterdirektor. Es läuft gut, und alles andere müsse sich entwickeln. Erst will er lernen, „wie diese Stadt tickt“, denn es gelte in erster Linie ja, ein Stadttheater für Lübeck zu machen. Kein Anlass also, von vornherein alles neu zu denken. Im Vertrauen darauf ist Sawade auch allein aus Ostsachsen nach Lübeck gewechselt. Hier wird nun noch die Stelle des Verwaltungsdirektors neu ausgeschrieben. 2022 wird dann Schauspielchef Holzwarth in Ruhestand gehen, weshalb die Ausschreibung seiner Nachfolge bereits jetzt läuft.

In Ostsachsen viel Kummer gewohnt

Ansonsten gibt es in Corona-Zeiten ohnehin genug Herausforderungen, die einen Start nicht einfach machen. Flexibel, aber bloß nicht panisch müsse man darauf reagieren, gibt sich Sawade besonnen. Seinen Vorgänger Christian Schwandt haben latente finanzielle Sorgen vor einem Jahr zum Rücktritt bewogen. Aus ostdeutscher Sicht sei er viel Kummer gewohnt, sagt Sawade dazu: „Wir haben stetig abgebaut“ in dem Vierspartenhaus. Auch die Ausstattung in Lübeck sei „schon knapp genäht“, aber im Vergleich stünden doch noch gute freie Mittel für die Kunst bereit – und man habe das Theater noch nicht so weitgehend kaputtgespart. Immerhin gibt es mittlerweile das Dynamisierungssignal vom Land, auch wenn sich, wie der Diplomkaufmann sagt, schlecht abschätzen lasse, ob der Förderzuwachs die kommenden Tarifabschlüsse ausgleichen kann.

Wie lassen sich die Einnahmeausfälle kompensieren?

Derzeit ist das offener denn je. Einnahmen, die man bis dato stetig zu steigern versuchte, bleiben in Corona-Zeiten zu einem großen Teil aus. Nun geht es darum, wie sich weitere Ausfälle kompensieren lassen, solange man nur noch rund ein Viertel der Zuschauer einlassen darf. Bei den Ausgaben, da sind sich die Theaterleute im Norden einig, ist jenseits von Kurzarbeit mittlerweile nichts mehr einzusparen. Ein Dilemma, das letztlich die Zuschussgeber fordern muss.

Jugendarbeit und aktuelle Fragestellungen im Fokus

Mit Jugendarbeit lassen sich kurzfristig sowieso keine höheren Einnahmen erzielen. Dennoch will Sawade sie am Theater Lübeck unbedingt weiter stärken. Er will überdies die Auseinandersetzung mit aktuellen gesellschaftlichen Fragen befördern, die sich durch Corona aufdrängen. Es wird, da gibt sich Sawade keinen Illusionen hin, in dieser sicher bis zum Ende pandemiegeprägten Spielzeit noch genug Gelegenheit geben, sich diesen Fragen, etwa zum Wert des Lebens, zu widmen. Ansonsten „haben wir ein starkes Repertoire, das darauf wartet, wieder auf die Bühne zu dürfen“.

