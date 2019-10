Der Orpheus in der Cellowelt

Kiel

Während die meisten Musikliebhaber den deutsch-französischen Komponisten Jacques Offenbach „nur“ als Schöpfer von Oper (Hoffmanns Erzählungen) und Operette (Orpheus in der Unterwelt) lieben, weiß die 28-jährige Musikerin schon seit ihrem vierten Lebensjahr um seine Bedeutung als legendärer Cello-Lehrer: „Da hat meine Mutter, die ja auch Cellistin ist, mich mit Offenbachs Duos in den Cours méthodique unterrichtet, die er für seine Schüler geschrieben hat.“

Cours méthodique und eine Hommage an Rossini

Die sechs Bände des Lehrwerks führen vom Anfänger-Repertoire bis hinauf in die allerhöchste Profi-Liga. Dass es aber darüber hinaus über 70 eigene Werke gibt, mit denen sich Offenbach in Konzerten als Supervirtuose präsentierte, ist in Vergessenheit geraten. „Als ich als Opernfan für unsere Rossini-CD recherchierte, stieß ich eher zufällig auf Offenbachs Fantasie Hommage an Rossini von 1845.“

200. Geburtstag von Jacques Offenbach

Vor dem aktuellen Gedenkjahr hat die bei München lebende Musikerin dann ihre Trüffelsuche intensiviert. In Bibliotheken und Archiven wie dem eingestürzten Stadtarchiv Köln, der Heimatstadt Offenbachs, sei sie an nichts herangekommen. Schließlich fruchtete der Kontakt zu einem Offenbach-Forscher in Paris. Material aus den Kellern von Familien tauchte auf, ungedruckt, weil der Cello-Zauberer nichts der Konkurrenz an die Hand geben wollte.

Offenbach-Querschnitt für Cello und Klavier

Gromes und ihr Pianist Julian Riem suchten für ihre im Mai 2019 erschienene Sony-CD einen Querschnitt heraus: „Romantische Stücke, die ans Herz gehen, virtuose, tänzerische, witzige … Ergänzt habe ich das dann zum Abschluss meines Studiums mit einem der Duos aus dem sechsten Band der Cours méthodique mit meinem Münchner Musikhochschulprofessor Wen-Sinn Yang.“

Technische Herausforderungen

Offenbachs Anforderungen seien immens. „Spiel in der höchsten Daumenlage, oft bei hohem Tempo, Doppelgriff-Akkorde nicht als Begleitung, sondern als Melodie – wahnsinnig schwer, weil es ja blitzsauber sein muss, trotzdem schön phrasiert und leicht klingen muss.“

Nach Offenbach Entdeckung bei Richard Strauss

Die „Goldgräberei“ lässt nicht nach. Gerade hat Gromes mit Riem mit dem Segen von Familie und Schott-Verlag eine Richard-Strauss-CD aufgenommen, die erstmals eine bislang unbekannte Sonate des 16-jährigen Komponisten hören lässt – „mit Walzer im dritten Satz.“ Aber erstmal Offenbach: „Mit Ohrwürmern, die das Publikum durch den nächsten Tag tragen werden …!“

Die Konzertdaten in Kiel

Streiber Meisterkonzert „ Viva, Offenbach!“ im Kieler Schloss am 1. November, 20 Uhr. Karten: 0431 / 91416. www.streiber-kiel.de

