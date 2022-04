Berlin

Wenn sich der Vorhang hebt zur ersten Szene des „Don Giovanni“ verblüfft ein großes, über einem Eingang hängendes Foto, das Angela Merkel zeigt, wie sie jemanden (wer kann es sein?) mit Küsschen begrüßt. Das verursacht Schmunzeln und Irritation beim Publikum, denn man weiß ja noch nicht, dass Don Giovanni in dieser Inszenierung einen Beruf hat: Er ist Modefotograf à la Peter Lindbergh und dürfte auf den Merkel-Snapshot besonders stolz sein.

Und so spielt dann auch die Verführung der Donna Anna im Fotostudio, wie sie wurden viele andere schon vorher vernascht und nachher auch noch. Eitel waren und sind sie alle! Huguet lässt keinen Zweifel daran, dass Anna von ihrem Verführer fasziniert ist. Drum stößt sie ihren erzürnten Vater so heftig von sich, dass dieser beim Sturz zu Tode kommt. Ein Gefecht des Verführers mit dem Commendatore findet also nicht statt – würde ja auch nicht ins 21. Jahrhundert passen.

Das Fotostudio ist der ideale Ort, um per Dia-Show alle von Don Giovanni verführten Frauen zu zeigen, von denen Leporello in seiner Registerarie spricht. Nein, nicht alle, denn 1003 Spanierinnen, 640 Italienerinnen, 231 Deutsche, 100 Französinnen und 91 Türkinnen würden den Rahmen der Show dann doch sprengen!

Allerdings will in dem coolen Fotoatelier keine rechte Stimmung bei dem großen Feste am Ende des ersten Aktes aufkommen, was nicht zuletzt auch an dem müden Dirigat von Daniel Barenboim liegt. Auf die tollkühne Flucht des Hausherrn muss natürlich verzichtet werden. Das von Aurélie Maestre angefertigte Bühnenbild in seinen verschiedenen Grautönungen ist auch nicht gerade dazu geeignet, eine festliche Atmosphäre zu schaffen.

Mozarts „Don Giovanni“ an der Staatsoper Berlin: Problematische Inszenierung im Fotoatelier

Noch problematischer sind die Szenen mit dem Commendatore und das Finale des zweiten Aktes geraten. Die Friedhofsszene findet in der Forensik statt, wo der Leichnam von Annas Vater von einem Ärzteteam untersucht wird. Leporello redet die mit einem weißen Tuch zugedeckte Leiche trotzdem absurderweise mit „Statua gentilissima“ / „Sehr geehrte Statue“ an. Don Giovanni gibt seine Party dann auch in Anwesenheit der aufgebahrten Leiche. Zuvor aber legt er sich in den Sarg des Commendatore und treibt rüde Scherze mit einer Frau vom Bestattungsinstitut – irgendwie findet die Feier auch in deren Räumen statt.

Der Gipfel der Peinlichkeit ist erreicht, wenn sich ein weiterer Vorhang öffnet und der Commendatore im Richtergewand seinen Urteilsspruch verkündet. Beim abschließenden Sextett erscheint der in die Hölle gefahrene Don Giovanni wieder und hört sich amüsiert an, was die sechs Damen und Herren zu sagen haben. Soll wohl heißen, dass ein Don Juan nicht totzukriegen ist: Es wird immer neue geben.

Unter den Gesangssolisten sind Slávka Zámečnikova als Donna Anna, Serana Sáenz als Zerlina und Elsa Dreisig als Donna Elvira überragend. Letztere hat erst vor kurzem in ihrem herrlichen Album „Mo3art x 3“ bewiesen, welch vorzügliche und wandlungsfähige Mozart-Interpretin sie ist. Bogdan Volkov als Don Ottavio bewältigt seine zwei Arien mit Bravour, der wie ein Fußballfan gekleidete Riccardo Fassi als Leporello singt seine „Registerarie“ recht farblos und arm an Nuancen, während David Oštrek ein vitaler Masetto ist, der mit seiner Zerlina sogleich Sex haben will, wenn sie sich bei ihm für ihre Eskapaden entschuldigt.

Don Giovanni Michael Volle unter Leitung von Daniel Barenboim

Und Don Giovanni? Michael Volle ist zweifellos ein großartiger Falstaff, aber für Mozarts Titelhelden fehlt ihm nicht nur die richtige Figur, sondern auch die erotische Ausstrahlung. Gewiss, das zur Mandoline begleitete Ständchen singt er betörend schön und auch ansonsten kann er seinen herrlichen Bariton bestens zur Geltung bringen, aber im großen Ganzen füllt er die Rolle des Don Giovanni nicht aus.

Für Daniel Barenboim und die Staatskapelle Berlin ist dies nach 2000 (Thomas Langhoff, Regie), 2007 (Peter Mussbach, Regie) und 2012 (Claus Guth, Regie) der vierte „Don Giovanni“ allein in diesem Jahrhundert. Aber bereits in der Ouvertüre wird deutlich, dass es an Schwung und Feuer bei seinem Dirigat fehlt. Besonders bei den beiden großen Finali macht sich das negativ bemerkbar.

Auf der Habenseite jedoch stehen die vielen Subtilitäten, die immer wieder aus dem Orchestergraben kommen und beglücken. Aber für einen alles in allem mitreißenden „Don Giovanni“ reicht das nun mal nicht aus. Das Premierenpublikum spendete herzlichen, aber doch enden wollenden Applaus und bedachte Vincent Huguet mit einigen Buhrufen.