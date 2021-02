Kiel

Ausgerechnet am Dienstag war es weitgehend windstill an der Förde. Entsprechend schlapp hingen die 3,5 mal 2 Meter großen Flaggen an den zehn Meter hohen Masten. Vorführeffekt nennt man so etwas wohl. Dennoch blieben bei schönstem Sonnenschein immer wieder Spaziergänger stehen. „Was ist hier denn los? Geht hier jetzt die Post ab?“ Die beiden Frauen, die die Aktion fröhlich kommentierten, waren nicht die einzigen, die Interesse an der künstlerischen Intervention zeigten. Und Chili Seitz, die in Kiel und dem schottischen Dundee arbeitet, gab strahlend Auskunft.

Der "unfassbar blaue" Himmel machte Chili Seitz Mut

In Schottland hatte sie bereits 2019 ein Fahnenprojekt geplant, Anfang 2020 kehrte sie zurück nach Kiel – und dann kam der Lockdown. „Mich hat das Ganze ziemlich gelähmt“, erinnert sie sich an das Gefühl einer „bleiernen Schwere“. „Meine Energie war regelrecht ausgebremst.“ Das schöne Wetter im vergangenen Frühling half ihr, wieder Mut zu fassen. „Der Sonnenschein und der Himmel, der unfassbar blau war, weil es kaum Flugzeuge gab, hatten etwas Hoffnungsvolles.“ Derart aufgetankt mit neuer Energie, schnappte sich die mehrfach preisgekrönte Muthesiusabsolventin ihre Kamera und fotografierte Himmelsbilder – einige sind makellos blau, andere zeigen zarte Schäfchen- oder dickbäuchige Kumuluswolken.

Eine poetische Korrespondenz zwischen Fahnen und Umgebung

„Es ging mir nicht um spektakuläre Aufnahmen, das können Fotografen besser“, so die Bildhauerin, deren künstlerische Arbeit zwischen Raumkonzeption, Installation und Skulptur pendelt. Vielmehr gehe es ihr um die poetische Korrespondenz zwischen den Fahnen und der realen Umgebung. „Man schaut nach oben und sieht, was da ist: Himmel.“ Ihre Himmelsbilder sollen die Gedanken der Leute mitnehmen – und ihnen vielleicht ein bisschen Hoffnung machen. „So wie die Wolkenformation sich permanent verändert, ist in der Natur alles im Wandel“, sagt Seitz und klingt fast ein bisschen trotzig. „Ich glaube an die Kraft der Natur. Nichts bleibt ewig, auch die Pandemie geht vorüber.“

Der Kieler Kunstbeirat förderte das Projekt

Den Kunstbeirat überzeugte ihr Konzept. Im Juni 2020 war hier ein Programm zur Unterstützung der Künstler in der Pandemie aufgelegt worden. „Weil es derzeit keine Ausstellungsmöglichkeit in Innenräumen gibt, werden temporäre Kunstobjekte im öffentlichen Raum mit einer Summe von bis zu 10.000 Euro gefördert, damit die Künstler wieder gesehen werden“, so Peter Kruska, Leiter der Stadtgalerie und Vorsitzender des Kunstbeirates. Insgesamt acht Projekte wurden bewilligt, „Wind und Wetter“ ist das dritte, das bisher umgesetzt wurde.

„Ich bin dem Kunstbeirat total dankbar“, sagt Chili Seitz. „Diese Förderung rettet ein bisschen das Leben. Nicht nur auf monetärer, sondern auch auf psychischer Ebene.“