Im schrägen Bruderzwist

Beide Meyers sind im Künstlerberuf tätig. Hans-Werner als Schauspieler in zahlreichen Fernseh- und Theaterproduktionen. Chin als Kabarettist, der sich in seiner Paraderolle des Finanzbeamten Siegmund von Treiber ebenso scharfzünging wie komisch den Untiefen des Steuerwesens widmet. Musikalisch sind sie zudem beide. Hans-Werner Meyer gründete schon in den 80ern mit drei Freunden eine Gesangsgruppe, die er Anfang der 90er unter dem Namen „Meier & die Geier“ wieder aufleben ließ. Chin Meyer arbeitete neben dem Kabarett auch als Musical-Darsteller. Da könnten Reibungsflächen entstehen. Wer hat mehr Erfolg? Wer kommt besser an? Wer hat die größere Nase?

Tatsächlich spielt die Nasengröße durchaus eine Rolle in der boulevardesken Rahmenhandlung des gemeinsamen Bühnenprogramms „Klang Razzia“. Wird doch Geld unterschlagen, um den vermeintlichen Zinken operativ zu verkleinern. Natürlich stehen hier nicht die Meyers mit ihrer wirklichen Geschichte auf der Bühne, sondern sie saugen Honig aus der reizvollen Geschwister-Konstellation für ihre Rollen: Siegmund von Treiber und sein in einem Streichquartett musizierender „kleiner“ Bruder. Denen pfändet von Treiber in graumäusigem Anzug und mit stets wieherndem Lachen die Instrumenten unter den Händen weg. Man hat die Steuern nicht bezahlt. Aus der Not wird eine Tugend geboren, fortan singt die Truppe – zumeist - a cappella. Und das sehr stimmschön und nicht zu übertrieben zackig, wie es manchmal in diesem Genre zugeht, wenn ausschließlich auf Akkuratesse gesetzt wird. Tenor Hans-Werner Meyer, Bass (und Beatbox) Valentin Gregor, Bartion Christian Taube und Countertenor Volker Dittmann intonieren klar, aber lassen den Stücken auch ihren Schmelz.

Ekelhafter als Raucher sind nur Nichtraucher

Ein bisschen aufgesetzt wirken dagegen anfangs die jeweiligen Überleitungen zu den Songs. Etwa dem schmeichelnden „Baby Face“ der Close-Harmony-Truppe The Revelers aus den 1920ern. Viele weitere Klassiker folgen - immer mit milder Ironie zelebriert. Bis wieder mal die Stunde des bösen großen Finanzbeamten-Bruders alias Chin Meyer schlägt. Dessen „Finanzkabarett“ ist wie immer eine extrem unterhaltsame Angelegenheit. Die Aktentasche fest im Klammergriff wieselt ihm Assistent und in Personalunion Pianist Claus-Dieter Bandorf hinterher. Die hörbar amüsierten Zuschauer werden als Steuersünder dingfest gemacht, die auf ihren baldigen Abtransport warten. Mit geübtem Blick pickt sich von Treiber Opfer aus den Reihen. Will wissen, wer im Saal Raucher sei, um dann nachzulegen: „Es gibt nur eine Gruppe, die noch ekelhafter ist als Raucher: Nichtraucher“.

Denn Passivraucher seien doch nichts weiter als Steuerhinterzieher - der Tabaksteuer nämlich. Im zweiten Teil des Abends kommen dann auch die von ihren Instrumenten zwangsbefreiten Musiker mehr ins – komödiantische – Spiel. Jetzt fluppt die hanebüchene Geschichte um den Bruderzwist geschmeidiger. Einzelne Songs, etwa eine eigene eingedeutschte Version von „We Will Rock You“ werden mit Scat-Gesang aufgepimpt. Als Chin Meyer am Ende noch aus dem Stegreif eine „Oper“ mit den - aus dem Publikum hereingerufenen - Begriffen „Kiel Kanal“, „ Kieler Woche“ und „OB Kämpfer“ aus dem Ärmel schüttelt, kennt der Applaus kein Halten.