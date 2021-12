Kiel

Die Chorszene schwankt angesichts der diffusen Corona-Lage weiter zwischen vorsichtiger Zurückhaltung und mutigem Alles-was-geht. Das kleine Kieler Vokalensemble von Kantor Falk Schneppat hat sich für den 3. Dezember ein Konzert vorgenommen, das ganz offensiv mit der konsequenten Anwendung der „2Gplus“-Regel ein Zeichen setzt: Die 16 Sängerinnen und Sänger sind alle vollständig geimpft oder genesen und werden zusätzlich tagesaktuell getestet auftreten.

Dasselbe erwarten sie von ihrem hoffentlich dennoch einigermaßen zahlreichen Publikum. „Wir waren in der Friedensgemeinde Kiel ohnehin sehr vorsichtig seit anderthalb Jahren. Und als jetzt das Testangebot kam, haben wir das als zusätzliches Instrument gerne angenommen. Es ist wichtig, eine feste Übereinkunft bezüglich aller Hygieneregeln zu haben.“

Das „2Gplus“-Publikum könnte dann in der St.-Jürgen-Kirche ein sehr besonderes Konzert erleben. Schneppat will nämlich in Begleitung eines Kammerorchesters und mit Solisten, die bisweilen auch das Vokalensemble unterstützen werden, zwar Bachs „Weihnachtsoratorium“ aufführen, aber daraus nicht die vielgenudelten Prachtteile I-III oder VI, sondern die Kantaten IV und V. Zu diesen mit Hörner-Klang und Oboen d’amore inniger angelegten Raritäten an der Krippe kommt mit John Rutters „Magnificat“ ein Lobgesang auf die Gottesmutter in gemäßigt moderner Klanglichkeit hinzu.

Die Sopranistin Katrin Liebthal beschreibt die Stimmung im 2Gplus-Vokalensemble als „sehr gut“. Sie seien durch die intensive Probenarbeit in den letzten Wochen auch stimmlich noch enger zusammengewachsen „und freuen uns sehr, dass wir trotz der derzeitigen, angespannten Situation in diesem Jahr endlich wieder ein Weihnachtskonzert singen können.“

Zehn Frauenstimmen und sechs Männer auf besonderer Konzertmission: Probe vom Kieler Vokalensemble fürs Weihnachtskonzert mit Werken von Bach und Rutter. Quelle: Björn Schaller

Der Madrigalchor Kiel hat ähnlich aufgerüstet, um seine Aktivitäten zusätzlich abzusichern: Bei seinen Adventskonzerten am Wochenende in Plön (4. Dezember) und Flemhude (5. Dezember, jeweils 17 Uhr) wird der komplett durchgeimpfte Chor aktuell getestet auftreten (2Gplus). Bei den Zuhörern werden nur noch Geimpfte oder Genesene zugelassen. Ein Zusatztest ist hier aber nicht vorgesehen, doch kann zumindest in Plön das Distanzsitzen im Schachbrett realisiert werden.

Schwer einzuschätzen: Impfdurchbrüche in Chören

Trotz der bundesweit unzähligen Choraktivitäten gab es tatsächlich nur vereinzelt Infektionsprobleme. Und selbst dabei war wieder einmal nicht klar abzugrenzen, ob die Ansteckung wirklich beim Singen oder beim geselligen Beisammensein am Rande der Proben erfolgte.

Rachmaninowchor Kiel hat die Proben erst mal wieder eingestellt

Dennoch gibt es, mit allemal guten Argumenten, auch den schmerzlichen Rückzug zu verzeichnen. Der Rachmaninowchor Kiel hatte Ende Oktober wieder begonnen zu proben, „nachdem wir einen Raum gefunden hatten, der groß genug war, alle Regeln einzuhalten (Abstand nach allen Seiten, Lüften usw.)“, berichtet der Dirigent Gunther Strothmann. „Zusätzlich haben wir nach 2G-Prinzip geprobt. Fast alle Sänger und Sängerinnen sind wieder gekommen, alle waren zweimal geimpft oder genesen. Es war ein wunderbares Gefühl, endlich wieder singen zu können – und es ging trotz der langen Pause seit dem 10. März 2020 erstaunlich gut, was wir alle nicht erwartet hatten.“

Doch dann habe ihn die Nachricht von den „Impfdurchbrüchen“ beim Bachchor in Tübingen, in dem drei Viertel der Sänger (alle 2G) sich infiziert hatten, und in weiteren Chören in Neuruppin und Baden-Württemberg, auch Bremerhaven umgestimmt. Gemeinsam habe man daraufhin entschieden, die Proben erst wieder nach der dritten Impfung aufzunehmen.

Kantaten Nr. 4 und 5 aus Bachs „Weihnachtsoratorium“ und „Magnificat“ von Rutter am 3. Dezember um 19.30 Uhr in der St.-Jürgen-Kirche Kiel (Königsweg 78). 2Gplus-Karten für zertifiziert tagesaktuell negativ getestete Corona-Geimpfte oder -Genesene über Ruth König Klassik (Tel. 0431 / 95280) und an der Abendkasse. Testmöglichkeit bei frühzeitigem Erscheinen auch direkt vor Ort.