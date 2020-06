Vom Theater Lübeck nach Schwerin

Lübeck/Schwerin

Am Mittwoch gaben die Gesellschafter in der Landeshauptstadt ihren Segen. Und Kulturministerin Bettina Martin ( SPD) wünschte sich angesichts jahrelanger Personalquerelen, dass bei Berichten über das Staatstheater in Zukunft „wieder die Kunst im Vordergrund stehen möge“.

Tiefe Zerwürfnisse am Schweriner Theater

Tiefe Zerwürfnisse zwischen der Belegschaft und dem scheidenden Generalintendanten Lars Tietje hatten die künstlerische Arbeit an dem traditionsreichen Haus jahrelang überlagert. Tietje, der 2016 die Stelle in Schwerin als Nachfolger des 17 Jahre amtierenden Joachim Kümmritz angetreten hatte, wechselt 2021/22 als Intendant ans Stadttheater Bremerhaven. Mark Rohde tritt bereits zur kommenden Saison sein Amt als neuer GMD in Schwerin an.

Der neue Generalintendant kommt aus Weimar

Hans-Georg Wegner als künftiger Generalintendant und künstlerischer Leiter machte deutlich, dass er an die großen Traditionen des Mecklenburgischen Staatstheaters anknüpfen und das Publikum zurückgewinnen wolle. „Volkstheater ist Theater, das sein Publikum ernst nimmt“, zitierte Wegner den langjährigen Schauspieldirektor Christoph Schroth, unter dem das Schweriner Ensemble zu DDR-Zeiten aufsehenerregende Inszenierungen auf die Bühne brachte. Der 51-jährige gebürtige Dessauer Wegner ist bislang Operndirektor am Deutschen Nationaltheater Weimar.

Schwandt bringt Erfahrungen aus Meckelnburg-Vorpommern mit

Christian Schwandt wechselt bereits zum 1. Januar auf die neu geschaffene Stelle des kaufmännischen Leiters nach Schwerin. Das Nachbarland ist ihm bestens vertraut: Der 57-Jährige war Kaufmännischer Direktor der Theater und Orchester GmbH Neubrandenburg/ Neustrelitz, bevor er 2007 sein Lübecker Amt antrat. 2019 kündigte er aus Protest gegen die Theaterfinanzierung des Landes seinen Rückzug in diesem Sommer an. In Schwerin muss er nicht mehr alles allein verantworten, sieht seine Aufgabe vielmehr darin, den Generalintendanten als „großartigen Künstler durch die Untiefen des Tagesgeschäftes zu leiten“ und von bürokratischen Pflichten zu entlasten: Erstmals im Leben in eine Landeshauptstadt „befördert“, gehe er „mit guter Laune und voller Elan da ran“.

Gute Perspektiven durch den Theaterpakt

Die Wahl der hochkarätig besetzten Findungskommission sei auf zwei „erfahrene und begeisterte Theaterexperten“ gefallen, betonte Ministerin Martin. Hauptgesellschafter in Schwerin ist zu 75 Prozent das Land, das auf künftig 100 Prozent abzielt. Damit verbunden ist die Hoffnung auf eine gesicherte Finanzierung und ein Ende des Personalabbaus. Für Schwandt eine gute Perspektive. In Mecklenburg-Vorpommern wurde bereits 2019 im Theaterpakt eine Dynamisierung der Landeszuschüsse um jährlich 2,5 Prozent festgelegt – ein Ziel, für das er in Schleswig-Holstein lange vergebens gekämpft hatte. Ab 2021 ist es nun auch hier erreicht.

