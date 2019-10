Kiel

Die Schauspielerin und Kabarettistin überzeugte bei der Vorpremiere ihres Programmes Abschiedstour mit enormer Bühnenpräsenz, satirischer Schärfe und brillanter gesellschaftspolitischer Analyse.

Wenn sie noch Kabarettistin wäre ...

„Ich verabschiede mich“, lässt Prayon das Publikum zu Beginn in Anspielung auf den Programmtitel wissen. Zum einen nimmt sie damit die inflationären und lukrativen Pseudo-Abschiedstourneen diverser Künstler aufs Korn, zum anderen legt sie die kabarettistische Herausforderung dieser Tage bloß: „Wenn Korruption und Lüge salonfähig sind, was soll ich dann noch aufdecken? Wenn alles transparent ist, was soll das Kabarett dann noch sichtbar machen?“

Unter dem Konjunktiv „Wenn ich noch Kabarettistin wäre“ zeigt Christine anschließend, wie man trotz aller Transparenz konsequent aufzeigt, wie sich beispielweise rechtslastige und reaktionäre Sprachmuster in die Gesellschaft schleichen. Dies zeigt sie mit dem polternden, frauenfeindlichen und hetzerischen Auftritt des „GröCoZ“, des „Größten Comedians aller Zeiten“ („Wollt ihr die totale Comedy?“) und später anhand einer Sendung von „Radio Diarrhoe“, in der die Hörer unter anderem zur Live-Denunziation von „Falschblinkern“ wie dem Metzger, der Leberkäs-Brötchen an Flüchtlingskinder verteilt, aufgerufen werden. Das geschieht im lauten, krachenden und mit Superlativen überladenen Duktus stadienfüllender Unterhalter und Privatsender-Moderatoren, deren Programm von Sponsoring-Hinweisen und grellen Jingles verzerrt ist.

Grelle Mimik, eindringliches Spiel

Prayon belässt es nicht beim Auftritt des „GröCoZ“, sondern lässt diesen im „Brennpunkt“ noch einmal zu Wort kommen. Dort entpuppt er sich im Gespräch mit Moderatorin Mapsi Moderapsi als von der „neuen sozialen Marktwirtschaft“ und der CSU finanzierter Unterhalter, der nur engagiert ist, um weiter Stimmung gegen Minderheiten zu machen.

Christine Prayon hat viele Facetten, schlüpft in wechselnde Rollen, versieht ihre Figuren bisweilen mit greller Mimik und spielt so eindringlich, dass es bis zur letzten Reihe im Saal mucksmäuschenstill ist. Kein betretenes Schweigen, auch kein Lachen, das im Hals stecken bleibt – es ist stilles Staunen und Sich-Einlassen auf die Künstlerin. Die kann es auch ganz leise, entwirft eine Utopie von einer freien, inkludierenden Gesellschaft, die diese Idee als Motor nutzt und trotz allen Scheiterns dazulernt und weiter geht. „Solange das Scheißding Kommunismus heißt, bin ich raus“, stellt sie allerdings klar, „lieber Apokalypse als Kommunismus. Sagen doch alle – Bertelsmann, Springer und die Bild.“ Dann doch lieber Kapitalismus, „denn der funktioniert – nicht für alle, aber immerhin schon mal für ein Prozent.“

Eine der besten ihres Metiers

Eine weitere großartige Persiflage auf einen befindlichkeitsschweren Poetry-Slam-Vortrag findet sich auch auf dieser Abschiedstour, die eigentlich erst das zweite Programm der Stuttgarterin ist. Es gibt sicher ein „Comeback“, und man darf gespannt sein, ob es die kommunis… äh „Bröd“-Bewegung schafft, die Bundeskanzlerin Alice Weidel, wie in Prayons prospektiven Nachrichten erwähnt, in Schwierigkeiten zu bringen. Und auch wenn das Programm zum sensiblen Umgang mit Superlativen anregt – man kann sagen, dass Christine Prayon zu den besten Kabarettisten des Landes zählt.