Lachen in der Sparkassen-Arena in Kiel

Damit einher gehen private Einblicke und Anekdoten der Komikerinnen und Komiker. Früher war Benni Stark, aufgewachsen in Kiel-Dietrichsdorf, Herrenausstatter aus Leidenschaft. Mit denkwürdigen Kundengesprächen hält er nicht hinterm Berg. „Ich suche seit zehn Minuten die Marke Sale.“ – „Alles weg, war reduziert.“

Die Münsteranerin Lisa Feller kämpft indes mit den Kilos: „Beim Joggen zu Beginn ein Tempo nehmen, bei dem man sich noch unterhalten kann. Und wenn ich jetzt eine Stunde stehe und mich unterhalte?“ Zum Vergnügen des Publikums imitiert Feller zudem diverse Frauentypen, wie etwa tratschsüchtige Hausfrauen. Eine Begabung, die nicht nur bei ihr auffällt. Die Protagonisten zeigen sich auf diesem Feld talentiert wie erprobt.

Jan van Weyde etwa, der Lacharten seiner Familienmitglieder nachahmt und Einblicke in seine Arbeit als Synchronsprecher gibt. Der deutschen Stimme von Jamie Oliver nimmt er jedenfalls nicht ab, dass jemals ein Mensch derart aufgesetzt – wie er eindrucksvoll demonstriert - im normalen Leben reden würde.

Christmas Comedy Night: Auch intime Probleme wurden thematisiert

Vieles resultiert aus aufmerksamer Alltagsbeobachtung der Comedians. Kommt prima an beim Publikum, schließlich begegnet einem das überspitzt Aufbereitete ja auch selbst. Mirja Boes schlägt dabei im wahrsten Sinne des Wortes unter die Gürtellinie. Ausgiebig und detailliert schildert sie Menstruationsprobleme und die damit verbundenen Einschränkungen, vor allem, als noch Binden genutzt wurden. Beim Konzert auf die Schultern des Mannes setzen? „Schwierig mit so einem Klopper in der Buchse.“ In der Folge sinniert die quirlige Boes über den OB-Erfinder, wie der sich wohl einst seinen Berufswunsch überlegte: „Ich mache was mit Scheiden, da interessiere ich mich für.“

Zu unserem Alltag gehört zudem das Leben in einer bunten, multikulturellen Gesellschaft. Ein Fall für Abdelkarim. „Für uns Kanaken waren die Flüchtlinge die Chance, den schwarzen Peter weiterzureichen“, nimmt der gebürtige Bielefelder mit marokkanischen Wurzeln kein Blatt vor den Mund und hat in diesem Zusammenhang selbst erlebte Vorfälle parat. Als er einen Mann an der Supermarktkasse vorlassen wollte, entgegnete dieser: „Nein, danke, ich habe dich lieber im Blick.“

Matze Knop imitiert in Kiel Prominente

Bei Tahnee sind erneut die Imitationskünste Trumpf. Man stelle sich nur einmal vor, Katy Karrenbauer kommentiere mit ihrer tiefen, rauchigen Stimme die Sendung „ Shopping Queen“ oder man habe im Alltag einen hallenden Loop-Effekt, bekannt von Kirmes-Fahrgeschäften, zur Verfügung. Der veranschaulichte Quatsch, den Tahnee damit anstellen würde, sorgt abermals für Heiterkeit in der Sparkassen Arena.

Mit Matze Knop betritt zu guter Letzt ein wahrer Meister der Prominenten-Imitation die Bühne. In unserem Land funktioniere ja nichts mehr, wir haben „italienische Verhältnisse“, die da wären: „Hohe Temperaturen, Regierung baut nur Scheiße und Fußball spielen können wir auch nicht mehr.“ Womit Knop flugs bei seinem Paradethema ist und so sind die Fußballtrainer Joachim Löw, Huub Stevens, Thomas Tuchel und Jupp Heynckes in seiner Person ebenfalls mit von der Partie.

Bemerkenswert sind bei Knop Tempo und Routine. Eine Jury aus Dieter Bohlen, Lothar Matthäus und Franz Beckenbauer sucht die Super-Mutti und will anschließend noch zwischen den Reihen Schabernack mit den Gästen treiben, die an diesem Abend voll auf ihre vorweihnachtlichen Lachkosten gekommen sind.

