Grammy- und Ernst-von-Siemens-Musikpreisträger Christoph Eschenbach tritt als Nachfolger von Iván Fischer am 30. August als neuer Chefdirigent des Konzerthausorchesters Berlin an. Während er in Schinkels Schauspielhaus dann Gustav Mahlers monumentale „Achte“ dirigiert, erarbeitet er mit der SHFO-Nachwuchselite aus 27 Nationen in Büdelsdorf demnächst Mahlers „Sechste Symphonie“. Die Proben dazu beginnen am 12. August um 16 Uhr. Die Generalprobe ist Sa 17.08. um 16 Uhr in der ACO Thormannhalle geplant (Karten: Tel. 0431-23 70 70). Konzert ist am 20. August um 20 Uhr in der Elbphilharmonie (ausverkauft).

Vorher stehen aber Bach-Bearbeitungen von Respighi, Honegger, Webern und Hindemith auf dem Programm. Generalprobe am 09.08., 20 Uhr (Tickets: 0431 / 23 7070). Und die Vorbereitung des Lübecker Festkonzertes zur Verleihung des Bernstein Awards an die Mezzosopranistin Emily D’Angelo mit Werken von Bach, Mozart und Rossini. Öffentliche Proben in der ACO Thormannhalle Büdelsdorf (Am Ahlmannkai). Proben-Info: Tel. 0451 / 389 57 20. Internet: www.shmf.de/de/festivalorchester