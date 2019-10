Spektakuläre Opernpremiere in Lübeck

Lübeck

Das Problem dieser zweiaktigen Quasi-Oper, die 1930 in Berlin ihre Uraufführung feierte, sind ihre riesenhaften Formen: Milhaud experimentierte damals nicht nur mit den Varianten der Polytonalität, er sprengte auch mit gewaltigem technischen wie personellen Aufwand die bisher gewohnten Dimensionen der Bühnenpraxis. Dass Lübeck nun dieser gewaltigen Herausforderung mit geschickten Abstraktionen und konziser dramaturgischer Zuspitzung eindrucksvoll zu begegnen wußte, verdient Respekt, Anerkennung und Bewunderung!

Spaniens Königin als Initiatorin

Es geht um die historische Figur des Amerika-Entdeckers Christoph Columbus (Johan Hyunbong Choi), dessen Leben von einem Erzähler ( Merten Schroedter) vom bitteren Ende her vorgestellt wird. Librettist Paul Claudel deutete die spanische Königin Isabelle (Evmorfia Metaxaki) als eigentliche Initatorin der berühmten Entdeckungsreise – ihre Idee begleitet Columbus in Form einer Taube, die ihn symbolisch an die ihn unterstützende Königin bindet. Columbus erreicht unter erheblichen Schwierigkeiten Land, das er für „ Indien“ hält, kann aber die erhofften Reichtümer für die Krone nicht beibringen.

In Ketten wird er nach Spanien zurückgebracht. Das von ihm entdeckte Neuland wird Amerika genannt (und später ausgeplündert); der alte Columbus hat nach dem Tod Isabellas nichts mehr zu erwarten. Das Finale kommt als christliche Apotheose von Isabella und Columbus daher.

Pfeilgerade ins Hier und Heute

Komplizierend kommt hinzu, dass diesem Mann die späteren kolonialen Verbrechen angelastet werden: albtraumartig sieht er sich auch mit dem Völkermord in Südamerika konforntiert, der durch seine Entdeckungsreise erst in Gang gesetzt werden konnte. Und damit führen Stichworte wie Intoleranz, Fremdenhass und gewissenloser Genozid aus dem Geschehen des 15. Jahrhunderts pfeilgerade ins Hier und Heute.

So hatte es auch Darius Milhaud (1892-1974) gesehen, als er diesen undefinierbaren Theatermix aus Historienspiel und albtraumartigem Psychogramm als avantgardistisches Multi-Media-Experiment schuf und mit archaisch-anmutenden Chorpartien ausstattete. Was er damals bereits verlangte, war der Einsatz von Filmszenen und visuellen Überblendungen, die in Lübeck von Regisseur Milo Pablo Momm und seinem vielköpfigen Produktionsteam virtuos gestaltet und eingesetzt wurden. Die rücksichtlose Habgier der ach so „christlichen“ Invasoren führt konsequent zum Untergang alter Kulturen – die Schlußapotheose kommentiert entlarvend das grausige Spiel mit verquastem Verklärungskitsch.

Stimmgewaltiger Titelsänger

Musikalisch gelang es Dirigent Andreas Wolf und seinem Riesenensemble, der polytonalen Musiksprache Milhauds Prägnanz und klangliche Opulenz zu verleihen, wobei sich die Philharmoniker auch in grellen Passagen erfreulich sängerfreundlich zurückhielten. Der expressionistisch agierende Chor hatte vokale wie darstellerische Wucht und Gefährlichkeit, rhythmische Impulse und Effekte waren bei der Percussions-Formation des Orchesters bestens aufgehoben. Primus inter pares Johan Hyunbong Choi in der Titelpartie: stimmgewaltig, darstellerisch präsent, agil und glaubhaft als getriebener, zu Lebzeiten letztlich gescheiterter Weltenerorberer.

Theater Lübeck, Beckergrube 16. Vorstellungen: 18. Oktober, 10., 21. November, 6. Dezember. Kartentel. 0451/399600, www.theater-luebeck.de

Von Detlef Bielefeld