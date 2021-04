Christopher Lehmpfuhl auf Gottorf: Zwischen schwarzweiß und prallbunt

Schleswig/Berlin

Seit 2003 Mitglied der Norddeutschen Realisten, lässt Christopher Lehmpfuhl sich bei Wind und Wetter durch die Natur und das Licht des Nordens inspirieren. "Farbrausch" ist die Ausstellung benannt, die derzeit in der Reithalle von Schloss Gottorf aufgebaut wird – aber auch ganz andere Seiten des 1972 in Berlin geborenen Meisterschülers von Klaus Fußmann zeigen will.

Denn es waren zwei außergewöhnliche, „verrückte“ Jahre im Leben und im Schaffen von Christopher Lehmpfuhl (49), die in dieser ersten monografischen Werkschau in einem öffentlichen Museum ebenfalls ihren Niederschlag finden werden. Sie spiegeln sich in zwei Veröffentlichungen wider, die sich mit ganz unterschiedlichen Blickwinkeln auf seine Heimatstadt Berlin befassen.

Künstlerische Trauerarbeit in Schwarzweiß

Als seine Eltern Ende 2018 binnen zwei Wochen starben, sei das ein „wahnsinniger Schock“ für ihn gewesen. Der Vater, von Beruf Physiker, war ein begnadeter Fotograf, sagt Lehmpfuhl: Durch ihn „habe ich Sehen gelernt“ – und Bilder zu komponieren. Sein Vater habe mal gesagt, „dass ich die Welt so malen würde, wie er sie empfinde“. Beim Durcharbeiten unzähliger Fotobände habe er das intensiv nachvollziehen können und zugleich wichtige Stationen seines Lebens Revue passieren lassen. So sei 2019 „ein Jahr überwiegend in Schwarzweiß“ geworden: Zurückgezogen habe er „künstlerische Trauerarbeit“ geleistet, „alles durchlebt, was mir wichtig ist“ – und viele Fotografien seines Vaters nachgemalt.

Christopher Lehmpfuhl: Axel Springer Hochhaus mit Todesstreifen, 2019 gemalt nach einem Schwarzweißfoto seines Vaters von 1993. Quelle: Christopher Lehmpfuhl/KN

Eine Hommage an die Eltern - und das Leben

Mit dem Todesstreifen am Axel-Springer-Hochhaus fing es an... und wollte ob der Bilderflut aus der Berliner Stadthistorie wie auch seiner Familiengeschichte gar nicht aufhören. So ist der Band Neue Heimat entstanden, mit einigen Linolschnitten, vielen Ölgemälden bis hin zu Zeichnungen am Totenbett – in einem Atelier, das manchem Erbstück seiner Eltern, bis hin zum mütterlichen Konzertflügel, eine neue Heimat gab. Lehmpfuhl sieht das Buch, angereichert mit sehr persönlichen Texten, als Hommage an seine Eltern, aber auch ans Leben allgemein. Auf der Gottorfer Schlossinsel werden erstmals 20 Bilder aus diesem mehr als 100 Teile umfassenden Zyklus zu sehen sein.

Pleinair-Malerei um Berlins Schlossplatz herum

Ganz anders stellt sich Berlin dar in dem gerade erschienenen Bildband "Schlossplatz im Wandel". Hier zeigt Christopher Lehmpfuhl, dass man Pleinair-Malerei auch mitten in der Großstadt wirkungsvoll und in seinem Sinne handfest umsetzen kann. Zur Eröffnung des rekonstruierten Berliner Schlosses „dokumentiert“ der Band in außergewöhnlicher Weise die neue Berliner Mitte. Immer mit vollem Einsatz, authentisch, mittendrin: Vom Abriss des asbestverseuchten Palastes der Republik 2008 über die Grundsteinlegung des Humboldt Forums 2013 bis hin zur sonnigen Ansicht des fertigen Schlosses 2020 zeigt er farbmächtig das (Bau-)Geschehen um den Schlossplatz auf – in verschiedensten Stimmungen, zu wechselnden Tages- und Jahreszeiten. Diese üppige künstlerische Dokumentation wird auf Gottorf ebenfalls großformatig vertreten sein – etwa in einem 14 Meter breiten Baustellen-Panorama aus dem Jahr 2015.

Viele Facetten auf der Gottorfer Sommerausstellung

Den so unterschiedlichen Berliner Stadtansichten sollen in der rund 140 Werke umfassenden Sommerausstellung Landschaften des Nordens gegenüber gestellt werden, aber auch sehr unmittelbare, dynamische Naturdarstellungen aus den österreichischen Hochalpen wie von isländischen Gletschern, Stillleben aus dem Atelier, Grafiken und Aquarelle, die ebenfalls für den weitgereisten Künstler stehen.

"Ich habe noch nie so viel gemalt"

Apropos Aquarelle: In der Anfangszeit der Pandemie habe er sie in der Zurückgezogenheit „wie ein Tagebuch zwischen Homeschooling, Kochen und Spaziergängen“, auch zum Lockdown-Newsletter seiner Frau Erika, produziert. Trotz aller Einschränkungen, so Lehmpfuhl, sei 2020 ein weniger trübsinniges als wirtschaftlich erfolgreiches Jahr gewesen: „Ich habe noch nie so viel gemalt und publiziert. Man kann sehr viel machen, wenn man beweglich ist und den Fokus auf die Möglichkeiten lenkt, die man hat“.

"Neue Heimat" zu beziehen nur über www.christopherlehmpfuhl.de.

Christopher Lehmpfuhl: "Schlossplatz im Wandel", Prestel-Verlag, 160 Seiten, 39 Euro.

Ausstellung "Farbrausch" ab 25. April bis 17. Oktober, Reithalle Gottorf.