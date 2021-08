Kiel

Das „Kieler Kultur Pop-Up“ heißt jetzt „Cinemare Ocean Pop-Up“. Doch nicht nur der Name ist neu bei dem Festival auf der Wiese am Geomar-Aquarium an der Kiellinie vom 13. bis 29. August. Anders als bei der Premiere im vergangenen Jahr brauchen die Gäste diesmal für den Eintritt keine Tickets zu kaufen – der ist kostenlos.

Denn das „Cinemare Ocean Pop-Up“ läuft ihm Rahmen des vom städtischen Kulturamt geförderten „Kultursommers XXL“. Und warum die Namensänderung? „Der Kultur Pop-Up war ja 2020 letztlich daraus entstanden, dass jeder, den ich kannte aus der Branche, plötzlich nichts zu tun hatte und dann haben wir alle Disziplinen, die wir hatten, zusammengepult und alle gemeinsam ein Festival gemacht“, sagt Festival-Veranstalter Till Dietsche, auch Leiter des Kieler Cinemare Filmfestivals. „In diesem Jahr geht ja dann doch wieder ein bisschen mehr, deswegen haben sich die einzelnen Disziplinen nach ihrem Fokus wieder eigene Veranstaltungen gemacht und wir konzentrieren uns wieder auf unsere Kernthemen Meeresschutz und Meeresvisualisierung.“

Cinemare Ocean Pop-Up-Veranstalter setzt auf Schubeffekt

Sorge, die anderen Open-Air-Festivals, die in Kiel und der Region bereits laufen oder bald starten, könnten Konkurrenz bedeuten und Zuschauer abgraben, hat Dietsche nicht. „Eher das Gegenteil, ehrlich gestanden. Dass man dadurch, dass jetzt all diese Events gemeinsam das Signal aussenden, in Kiel geht wieder Kultur, so eine Welle anschiebt, die dann auch bei den Leuten ankommt.“ So würden sie sich gegenseitig bewerben und seien vom Programm her auch unterschiedlich genug.

Diverse Filme über das Meer wie „Kim Swims“, „Steigende Pegel“ oder „Wellenbrecherinnen“ zählen zum Programm, Kunst, Lesungen, Slam-Poetry, Vorträge und eine Podiumsdiskussion zum Thema Meer.

Gezeigt wird auch die Premiere des Einpersonen-Theaterstücks „Hope Spot Ocean“, entwickelt von der Hauptdarstellerin Ronja Donath, freiberufliche Schauspielerin in Kiel, und der Regisseurin Lara Phelina Pansegrau. Das Stück, in das Video-Projektionen des Multimedia-Producers Patrick Staves integriert werden, handelt von Stella, die beim Tauchen in der Ostsee nicht nur eine lebendige Unterwasserwelt, sondern auch Munitionsreste findet. „Wir haben deutlich mehr Kunst und deutlich mehr Meer im Angebot als letztes Jahr“, sagt Dietsche.

Regionale Bands treten beim Pop-Up-Festival auf

Keine Not beim Booking, sondern Absicht sei es, diesmal verstärkt auf regionale Musik-Acts zu setzen, erklärt Dietsche. „Wir sind natürlich international vernetzt, aber in erster Linie eben auch regional verankert.“ Quer durch den Garten geht es bei den Genres. Die Kieler Rock ’n’ Roll-Combo The Coast Guards, die am 13. August zum Auftakt spielt, passt natürlich schon mal namentlich prima zum Festival. Zum Line-up zählen auch das R’n’B-Projekt Buffala, das Blues-Duo Georg Schroeter und Marc Breitfelder, das Jazz-Pop-Trio Susan feel good oder die Motörhead-Coverband Motörizer. Programm unter www.cinemare.org

„Von der Optik her, wenn man reinkommt, wird das sehr ähnlich sein wie im Vorjahr“, sagt Dietsche über das Gelände. Es gebe die Inseln, auf denen sich die Gäste ohne Maske frei bewegen können und derzeit sei es geplant, die dann auf den Wegen dazwischen wieder zu tragen. Zwischen 250 und 290 Besucher fänden hier Platz. Das Essen und Trinken dort, Bio-Produkte aus nachhaltiger Produktion, stamme ausschließlich aus der Region. Das Micro-Green-Unternehmen Verture Farm aus Mönkeberg übernehme das Catering, lokale Brauereien lieferten das Bier.