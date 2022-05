Kiel

Schlagartig berühmt wurde Conchita Wurst, als der österreichische Sänger 2014 mit „Rise Like A Phoenix“ den Eurovision Song Contest gewann. Über Nacht erwuchs die bärtige Diva mit dieser Hymne zu einer globalen Galionsfigur der LGBTI-Community. Zur Kieler Woche steht Conchita Wurst am Freitag, 24. Juni, um 20 Uhr beim „Classic Open Air“ mit dem Philharmonischen Orchester Kiel unter der Leitung von Benjamin Reiners auf der Rathausbühne.

Kultur-Tipps für Kiel und die Region Konzerte, Kino, Theater und mehr: Erhalten Sie jeden Donnerstag ausgewählte Veranstaltungstipps in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Allerdings hat sich Conchita Wurst, diese 2011 vom Travestie-Künstler Thomas „Tom“ Neuwirth erdachte Kunstfigur, aktuell eher dem Electro-Pop zugewandt. Die Arbeit mit einem klassischen Orchester ist dennoch kein Novum. Conchita Wurst hat bereits Konzerte in der Oper von Sydney gegeben, in der Berliner Philharmonie, in der Hamburger Laeiszhalle, mit dem BBC Concert Orchestra im London Palladium oder auch mit den Wiener Symphonikern im Wiener Konzerthaus. 2020 gab es eine Orchestertour durch Australien.

„Pop meets Classic“ lautet nun das Motto bei diesem spannenden Zusammentreffen zur Kieler Woche. Conchita Wurst nutzt die Popularität auch für LGBTI-Statements wie dieses nach ihrem ESC-Sieg an die Adresse von Wladimir Putin: „Ich weiß nicht, ob er zuguckt. Aber falls ja, sage ich ganz klar: Wir sind unaufhaltbar.“ bun