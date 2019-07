Kiel

Der Gegenstand: George Gershwins vorwitzige "Rhapsody in Blue", die im New Yorker Wirbel der „Roaring Twenties“ das spätromantische Klavierkonzert mit Elementen des noch jungen Jazz aufgepeppt hat.

Glasklare "Rhapsody in Blue"

Boyde, Pianistengröße mit viel beachteter Brahms-Gesamtaufnahme beim Label Oehms Classics, spielte den hochvirtuosen Klavierpart wie ein spontan erdachtes Schelmenstück, glasklar pointiert, und eben nirgends verunklart durch einen vermeintlich authentischen Pedalschleier, der versucht, den Alkohol- und Zigarettennebel der Big-Apple-Jazzkeller herbei zu imaginieren.

Mitgerissenes Collegium musicum

Das wäre in seiner Quecksilbrigkeit schon bemerkenswert genug gewesen. Aber besonders fesselnd gelang am Montag die Aufführung, weil sich auch das Collegium musicum der Kieler Universität davon mitreißen ließ. Universitätsmusikdirektor Bernhard Emmer konnte auf ein groß besetztes Studierendenorchester in bester Spiellaune, mit starken Soli (Klarinette, Trompete, Violine, Pauke ...) und verschworen schlagkräftigen Registern zählen.

Brausend patriotisches Kollektiv

Emmers brausend brodelndes Kollektiv schuf aber noch einen zweiten Höhepunkt: Jean Sibelius’ patriotische finnische Tondichtung "Finlandia". Der Dirigent ließ die tönende Unabhängigkeitserklärung naturnah leuchten wie eine Seenplatte oder kultiviert wie den Dom von Helsinki. Zusätzlich klinkte er aufs Schönste stereofonisch von den beiden Rang-Seitenbalkonen herab den emphatischen Koskenniemi-Hymnus der Studentenkantorei ein. Da war man kurz davor, sich die doppelte Staatsbürgerschaft am nordeuropäischen Meerbusen zu wünschen.

Beethovens Siebte akademisch solide

Dass dagegen Claude Debussys "Petite Suite" und sogar Beethovens "Siebte" vorher eine Spur blasser, labiler, alltäglicher tönten – geschenkt! Dabei gab es auch hier viel Gelungenes, Duftiges, Akzentuiertes. Ein imposantes Semester-Ergebnis.

Von Christian Strehk