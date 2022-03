Kiel

Wer nicht weiß, dass Ingo Oschmann sich auch bei Gastspielen andernorts gern unters Publikum mischt, hätte meinen können, der TV-versierte Comedian könne gar nicht genug bekommen. Auch in der Pause strich er durch die Reihen des unter Corona-Konditionen anständig besuchten Saals, den Oschmann für gewöhnlich locker füllt. Hielt hier und da ein Pläuschchen. So allein in der Garderobe, das sei schon „Kacke“, gestand er – Publikumsnähe ist wieder ein wichtiges Pfund bei seiner Show „Mit Abstand: Mein bestes Programm“ im Metro-Kino Kiel.

Auftritt in Kiel war viermal verschoben worden

Viermal sei seine Show – das muss er eingangs einfach mal loswerden – verschoben worden. Corona habe ihm auch sonst nicht „in die Karten gespielt“, konstatiert Oschmann mit Blick auf seine Leibesfülle. Als er André Liebmann, den künstlerischen Leiter im Metro, gefragt habe, wie lange sie sich nicht gesehen hätten, habe der geantwortet: „Muss so 20 Kilo her sein.“ Und seine Frau auf die Frage, ob er dick geworden sei: „Warte, ich komm‘ mal rum.“

Oschmanns Shows leben von der Interaktion. Da wegen Corona keiner auf die Bühne darf, geht’s eben auf Distanz. Auch die Zaubertricks, denn damit startete einst seine Karriere. Jan, dem Verwaltungsangestellten mitten im Saal, wirft Oschmann von oben zielgenau ein Netz mit sieben Orangen zu. Jan soll sie checken und eine zurückwerfen. Die erste geht daneben, die zweite fängt Oschmann sicher. Und zieht zur Verblüffung des Publikums ein Tüchlein heraus, das Kindergärtnerin Nadine in einer der vorderen Reihen zuvor bemalt hatte und das Oschmann weggezaubert hatte. „Mein allererster Trick“, sagt er, den habe ihm sein „Oppa“ beigebracht.

Auf seine Familie kommt der Comedian immer mal wieder zu sprechen. Der Vater, sein „Held“, 85 und „fit wie ein Turnschuh“, der immer gewollt habe, dass er kreativ sei. Seine Frau, Tischlerin und Kulissenbauerin am Theater, eine Schönheit und „positiv bekloppt“. Seine Söhne, drei und neun. Er streut Alltags-Anekdoten ein – „echt passiert, kein Programm“. Sie hätten keinen Fernseher, seien „eher eine Buchfamilie“. Heute dominierten Smartphone-Displays den Alltag, wird Oschmann nostalgisch, damals habe man auf langen Autofahrten Verstecken gespielt („hat nicht lange gedauert“), „Ich sehe, was du nicht siehst“ oder – sein „Lieblingsspiel“ – Kennzeichen raten.

Auch Ingo Oschmann genießt die Show

Ingo Oschmann scheint die Show mindestens so sehr zu genießen wie seine teils maskierten Zuschauer. Erzählt Witze, ausnahmsweise auch mal Schlüpfriges – wie er angeblich höchst lukrativ getragene Slips seiner Frau online an den Mann gebracht habe. Lacht immer wieder sein typisch schnorchelndes Lachen, kichert und frohlockt: „Jedes Lachen von euch geht mir direkt ins Herz – und ihr lacht auch an den richtigen Stellen.“ Er sei „eine ehrliche Haut“, sagt Oschmann: „Die, die heute nicht gekommen sind, die hätten nur gestört.“