Wer ist ein guter Parodist, Matze Knop?

Ich habe gehört, du bist seit über 15 Jahren dem Kartenspiel Mau Mau verfallen.

Matze Knop: Ja, da gibt’s eine Runde mit Freunden in meiner Heimatstadt Lippstadt. Ab und zu, wenn wir mit unserer Tour-Crew unterwegs sind, spielen wir auch Mau Mau.

Wie kam es denn dazu, was ist der Kick an dem Spiel?

Wir haben angefangen Mau Mau zu spielen mit meinen Fußballkollegen. Immer nach dem Training, donnerstags, sind wir in die Kneipe gegangen und dann hat man ein Bier getrunken. Irgendwann hat einer gesagt: Boah, ist ja langweilig, immer nur Bier trinken, sollen wir nicht irgendwas anderes machen. Einer hat ein Gesellschaftsspiel vorgeschlagen. Da haben wir überlegt: Was ist denn der kleinste gemeinsame Nenner? Was kann denn wirklich jeder? Und dann blieb natürlich nur noch Mikado oder Mau Mau.

Jetzt haben wir diesen Club seit über 15 Jahren, spielen aber freitags – und zwar immer mit Verkleidung. Es gibt immer ein Motto – im Skianzug, mit Flip Flops oder am letzten Freitag hatten wir: mit einer Krawatte zu einem einfarbigen Hemd, was aber nicht zusammenpasst – und ein leuchtender Hut. Wer die Klamotte nicht dabei hat, der muss natürlich Strafe bezahlen. Es wird viel gelacht.

Ist aber kein Strip-Mau-Mau, im Sinne von Strip-Poker ... da fehlten dann ja auch die Damen ...

... da kriegen wir mit unseren eigenen Mädels wieder Ärger, ist auch schlecht (lacht). Und untereinander macht das ja auch keinen Sinn.

Mikado als Alternative hätte sich ja nach einigen Bierchen als schwieriger erweisen können.

Ja, das stimmt natürlich, wobei man das bei Mau Mau auch merkt. Wenn man so in die vierte, fünfte Runde geht – und ich meine jetzt nicht Karten, sondern Bier – dann merkt man das bei dem einen oder anderen schon mal an der Konzentration.

Sind wir Deutschen eigentlich tatsächlich ein Volk von Miesepetern und Schwarzsehern?

Man macht uns gerne ein bisschen dazu. Das liegt ja schon daran, dass bei uns im Fernsehen und in den Medien oftmals ganz viele negative Sachen laufen den ganzen Tag. Wenn man immer negative Sachen guckt, ist man irgendwann nicht mehr gut drauf. Deswegen habe ich ja Matzeknopien gegründet – in diesem Land ist erst mal alles fröhlich und positiv.

Ich guck’ im Fernsehen zum Beispiel immer ganz gerne „Traumschiff“, weil da grundsätzlich alles gut ausgeht. Das find’ ich manchmal gar nicht verkehrt. So’n bisschen mehr Fröhlichkeit, bisschen mehr Lockerheit, das können wir auf jeden Fall gebrauchen. Und das liefere ich mit Matzeknopien.

Mit dir als König versprichst du ja auch ein besseres Klima in diesem Land. Allein durch Humor? Reicht das als Rezept, um besser durchs Leben zu kommen?

Also, das ist mit Sicherheit ein sehr gutes Rezept. Die Sachen, auf die man sich konzentriert, die werden mehr. Wenn man sich die ganze Zeit aufs Negative konzentriert, dann wird das irgendwann auch immer mehr. Wenn man sich die ganze Zeit auf was Gutes konzentriert, wird das auch mehr. Und deswegen hab’ ich mir gesagt: Wir machen in Matzeknopien vor allem gute Laune.

Aber ich bespreche ja an dem Abend, ist ja ein Comedy-Programm, natürlich auch ernstere Themen, humorvoll und lustig aufbereitet, will aber es nicht so machen wie viele, manchmal auch Kollegen, die dann wieder die alten Schreckgespenster rausholen, über die wir schon 38-mal gesprochen haben – wie furchtbar jetzt der Trump ist oder der Putin und so. Wo ich immer sage: Boah, das ist mir zu langweilig, das kann ich nicht mehr hören.

Wann hast du eigentlich dein Talent zum Parodisten entdeckt?

Ich hab’ das in der Schule schon ganz gerne immer mal gemacht, in der letzten Reihe meine Lehrer nachgemacht. Mein Vater war ein ganz guter Sportreporter, nebenberuflich, auch für den NDR oder WDR, und da bin ich dann immer mitgefahren. Ich war da noch sehr jung und hab’ mal die Ecken gezählt oder ihm mal auf die Schulter getippt, wenn er anfangen zu sprechen oder aufhören sollte, und habe mal Gerd Rubenbauer nachgemacht. Das waren eigentlich so die Anfänge. Als ich dann später zum Radio gegangen bin, hab’ ich das hier und da mal in die Moderation eingebaut.

Das ist Matze Knop Im westfälischen Lippstadt, wo Matze Knop am 11. November 1974 geboren wurde und aufwuchs, war sein Vater Jugendtrainer von Borussia Lippstadt und formte auch die Brüder Karl-Heinz und Michael Rummenigge. Parallel zum Journalistikstudium in Dortmund arbeitete Matze Knop als Redakteur bei Radio Bielefeld. Durch seine Figur „Supa-Richie“ wurde er in den 90er überregional populär, konnte ein paar Songs in den Single-Charts platzieren. Es folgten Moderationen in privaten TV-Programmen. 2009 tourte er mit seinem ersten Live-Programm „Operation Testosteron“, gefolgt von „Platzhirsche - Männer, Machos, Muttersöhnchen“ (2012), „Diagnose Dicke Hose“ (2015) und aktuell „Willkommen in Matzeknopien - Ich mach’s jetzt selbst“. Knop ist auch als Synchronsprecher aktiv und hat sich einen Namen als Parodist gemacht, vor allem von Fußballprominenz wie Franz Beckenbauer, Jürgen Klopp oder Arjen Robben.

Was macht einen guten Parodisten aus?

Ein guter Parodist ist natürlich einer, der erstmal erkennt, wo die Besonderheiten der parodierten Person liegen. Das ist schon mal ganz, ganz wichtig. Dann ist es natürlich so, dass man die Stimme ergründen muss, man muss auch die Optik und den Habitus hinbekommen und dann ist immer die Frage: Ist man mehr ein Schauspieler oder ist man mehr ein Comedian? Ich bin natürlich mehr ein Comedian, deshalb suche ich immer mehr nach Besonderheiten, über die die Menschen lachen können.

Manchmal ist es auch so, dass man für den Gag eine Eigenart weglässt oder was dazu macht, damit die Leute lachen können. Wir haben ja manchmal Leute in Deutschland, die so was bewerten. Die machen da schon wieder ’ne Wissenschaft draus: Ja, in diesem oder jenem Habitus könnte er mehr ... wo ich immer sage: Leute, habt ihr denn keine anderen Probleme, als über einen Parodisten ein ernsthaftes Pamphlet zu verfassen, wo dann wieder irgendwas Negatives gefunden wird. Das ist nicht mein Naturell.

Ich frag’ mich dann auch immer: Was stimmt mit der Person nicht? Ich bin auch keiner, der die parodierten Persönlichkeiten diffamiert. Ich versuche, sie zu kopieren, was Lustiges zu finden. Aber wenn die Person irgendwas hat, wo sie nicht drüber sprechen möchte, dann macht das auch Matze Knop nicht.

Spielst du da auf eine Medienkolumne an, die vor zehn Jahren mal im „Stern“ erschienen ist, verfasst von Bernd Gäbler, ehemaliger Geschäftsführer des Adolf-Grimme-Instituts? In dem Artikel lässt er als Parodist kein gutes Haar an dir. „Parodist heißt nicht, einfach nur nachzuahmen, was ohnehin jeder kennt“, ist noch einer der milderen Sätze.

Ja, eigentlich schon, obwohl ich jetzt gar nichts gegen den habe. Es ist ja grundsätzlich das gute Recht eines Anderen, mich in dem Moment, wo ich mich raustraue, zu bewerten. Das ist in Ordnung, da kann ich auch mit leben. Nur habe ich eine ganz andere Herangehensweise als dieser Mensch. Ich weiß nicht, warum er das macht, für mich zählt nur eins: Die Leute kommen zu mir und lachen und haben Spaß und freuen sich. Und ob ich da vielleicht noch die linke Socke ’ne andere Farbe hat beim Original als bei dem, was ich da mache, das interessiert mich ehrlich gesagt nicht (lacht).

Wenn im Umkehrschluss Luca Toni zu mir sagt: „Ich fühl mich super dargestellt“ oder Clemens Tönnies sagt „klasse“ und seine Frau ruft mich an und sagt: „Kannst du beim Geburtstag vom Clemens auftreten und kannst du den auf jeden Fall parodieren? Wir finden das sensationell.“ – dann ist das für mich die deutlich richtigere Bewertung.

Welchen Prominenten kriegst du besonders gut hin?

Beckenbauer ist natürlich schon ’ne Paraderolle. Ich glaube, Dieter Bohlen kann ich auch sehr, sehr gut. Ich krieg’ auch den Lothar Matthäus gut hin. Wenn ich so was mache wie Ronaldo, dann muss man natürlich ehrlich sein, da ist dann die künstlerische Freiheit wesentlich weiter gefasst, weil ich kein Portugiesisch spreche. Ich könnte den zwar auf Englisch machen, aber dann fehlt die Leichtigkeit, dann muss man das übersetzen. Also ist es so, dass das in ein Fantasie-Deutsch-Portugiesisch übergeht und ich mache ihn natürlich, weil gerade die Jüngeren den gut finden und ich den auch irgendwie cool finde.

Welcher ist dir besonders schwergefallen?

Ich habe ja auch mal Felix Magath und Felix Meyer gemacht, da habe ich schon ein bisschen länger dran rumgedoktert, bis ich dann raushatte, wie die eigentlich sprechen – mit wenig Mundspannung und so, aber am Ende hat’s dann auch geklappt.

Wie steht’s bei dir mit der Parodie von Frauen?

Ja, man könnte auch Frauen parodieren, da gibt’s auch bestimmt ein paar Protagonisten, die einem Freude machen, aber es wirkt sehr schnell sehr tuntig. Ich habe ja höchsten Respekt vor Frauen, bewundere die ja in gewisser Weise auch, wie sie sich bewegen und was sie alles können, was wir Männer nicht so können.

