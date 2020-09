Kiel

Anstatt sich an Klischees und kulturellen Unterschieden abzuarbeiten, setzt der Kölner woanders an – bei sich selbst. Schon der Name seines aktuellen Programmes " Schnauze" ist ein Querverweis auf sein schiefes Gebiss. Bester Freund und Gitarrist Flo fehlt zwar verletzungsbedingt, hatte aber gesagt: „Die Maskenpflicht tut es für dich.“

Hemdsärmeliger Schwank aus der Jugend

Wer über sich selbst lachen kann, braucht verbale Attacken nicht zu fürchten. Entsprechend hemdsärmelig geht es beim Schwank aus der Jugend zu, mit väterlichen Ratschlägen. Schürfwunde nach einer Grätsche beim Fußball? „Musst du drüberpissen.“ Ein anderer ärgert dich? „Box ihn um.“ Quichotte fügt mit entsetztem Gesichtsausdruck an: „Mein Vater war Lehrer.“

Von Selbstironie durchzogen

Da Flo seine Verletzung auskuriert, greift Quichotte selbst zur Gitarre. Liedstücke wie "Männlich" und "Innenausbau" sind von Selbstironie durchzogen. Das ständige Hadern mit dem eigenen Unvermögen bringt unterschwellig die Botschaft mit sich: Besser zuerst vor der eigenen Tür kehren. Dass er dennoch ein feinsinniger Beobachter seiner Umgebung ist, zeigen die Mitschnitte von amüsant-schlagfertigen Verkaufsgesprächen aus seiner Lieblingsbäckerei. Außerdem kann Quichotte auch kritisch. Etwa im Text Für die Bäume, in dem er den verschwenderisch-sorglosen Lebensstil der Gesellschaft anprangert.

Ein Rap zum Krabbencocktail

Für mehr Kurzweil sorgt ein Freestylerap. Aus dem Publikum gesammelte Begriffe wie „Güterwaggonabstellgleis“ oder „Krabbencocktail“ verarbeitet der Künstler routiniert. Zum Höhepunkt avanciert eine Imitation des verstorbenen Literaturkritikers Marcel Reich-Ranicki, den Quichotte sehr verehrt und deshalb nachdrücklich betont, dass er seine Darbietung als Hommage und nicht Verspottung verstanden wissen will. Die leicht krächzende Stimme in höherer Lage wirkt täuschend echt. Selbstredend zerlegt Reich-Ranicki den von Quichotte verfassten Kriminalroman um Kommissar Spürhoden, der niemals einen Fall löst, in seine Einzelteile.

Zu guter Letzt bilanziert Quichotte einen Konflikt mit seiner Mutter mit einem Satz, der sich ebenso auf die aktuelle Krise beziehen lässt: „Die Dinge können sich zum Guten wenden.“

