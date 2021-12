Kiel

„Sollen wir drüber reden?“, wird Till Reiners später fragen, als sein Programm „Flamingos am Kotti“ allmählich in die Zielgerade abbiegt. Schon eingangs hatte der Berliner Stand-up-Comedian im ausverkauften, bestuhlten Saal der Kieler Pumpe das Thema Corona gestreift. „Ihr seid die Mutigen, die Tapferen“, lobt Reiners da frotzelnd sein Publikum, das sich in der Folge beträchtlich amüsiert: „Die letzten Stunden, die ich verbringe, sind bei Till Reiners.“

Besucherin aus Berlin zu Till Reiners angereist

Aber zunächst mal ein paar Lockerungsübungen – Abfrage der Abfahrtswege. Aus Lübeck? Das sei schon „ein bisschen zu viel“. Aus Berlin? „Da hätten wir ja zusammen fahren können. Aber du weißt schon, dass ich auch in Berlin auftrete?“ Da habe sie keine Karten mehr gekriegt, sagt die Besucherin, wohl aber jetzt hier in Kiel für die letzte Show von Reiners Tour. Der sich beeindruckt zeigt angesichts solchen Engagements.

Erwachsene sind „Kinder mit Geld“

Zum Tourfinale habe er „Bock, noch mal richtig abzureißen, ihr erlebt mich in einer Ausnahmesituation“. Er sehe zwar aus wie zwölf, sei aber schon 36, erzählt Reiners, und habe sich gedacht, dann werde man wohl so richtig erwachsen. Aber Erwachsene seien einfach nur „Kinder mit Geld“, die sich bei Fahrten allerdings erstaunlich gut Autobahnnummern merken könnten. Erfahrung mache leider auch viel kaputt. Früher etwa, so Reiners, habe er gedacht, Ehrlichkeit sei wichtig, aber vor allem verdiene jeder eine gute Lüge – eine Frage des Respekts.

Kultur-Tipps für Kiel und die Region Konzerte, Kino, Theater und mehr: Erhalten Sie jeden Donnerstag ausgewählte Veranstaltungstipps in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Meinungsfreiheit werde ebenfalls überschätzt. Dazu liefert der Comedian ein „konstruiertes Beispiel“ mit „komplexer Gemengelage“: Sein Kollege Dieter Nuhr, der den Klimawandel in Meinungsäußerungen eher entspannt sehe, werde gekidnappt. Und es hieße dann, entweder Nuhr ändere seine Meinung oder Till Reiners opfere sich – da wäre es dann schon am einfachsten, der Dieter ändere seine Meinung. Sonst schicke der Till halt was Schönes fürs Grab.

Die zweite Corona-Staffel findet Till Reiners wenig spannend

Gestorben seien da draußen auch schon viele an Corona, „ganz furchtbar“. Aber schon die zweite Staffel sei nicht mehr ganz so spannend gewesen, da habe sich bald ein gewisser Gewöhnungseffekt eingestellt bei diesem „Charaktertest für die ganze Menschheit, die Belohnung aufzuschieben“. Zehn Prozent seien „einfach nur quengelig“ und hätten sich bald wie Che Guevara gefühlt, imitiert Reiners infantiles „Querdenken“ und schlägt dann die ironische Volte: „Aber dass die gegen ’ne Diktatur sind, ist eindeutig auf der Habenseite. Das war nicht immer so in Deutschland, da haben wir uns ganz schön gemacht.“ Allerdings komme dann nüchtern betrachtet ganz schön wenig vom „letzten Aufgebot gegen die drohende Diktatur“ – das bisschen Demonstrieren, konstatiert Reiners. „Freunde, Ihr seid nicht die Weiße Rose!“