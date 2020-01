Torsten Sträter: Tücken der Tontechnik

Kiel

Kaum hette Sträter die ersten Gags zum Warmlaufen gerissen, gellten erste Pfiffe durchs Rund. "Lauter", riefen Gäste hinten in der Halle, vor allem aus dem vierten Rang. Sträter verstand erst nicht, witzelte: "Was ist los, hängt mir der Penis raus?" Nach und nach stellte sich heraus, dass Sträter im Rückraum der Halle und auch seitlich neben der Bühne kaum zu verstehen war, weil es dort extrem hallte. Der Komiker ("das nächste mal wieder Metro-Kino") erkundigte sich immer wieder, ob er besser zu verstehen sei, während die Tontechniker versuchten, die Malaise zu beheben. Sträter improvisierte einen ulkigen Soundcheck, riss professionell weiter spontane Gags ("Können Sie bitte alle Mal ihre dicken Wattejacken anziehen?"). Doch es half alles nichts, der Ton blieb schlecht.

Sträter unterbrach sein Programm, sprach hinten an der Bühne mit der Backstage-Crew. Gemurmel im Publikum. "Was tun wir?", fragte Sträter. "Freibier!", rief einer. Bald darauf reicht ein anderer Sträter ein Beruhigungsbier nach oben, der nimmt dankbar einen Schuck. Setzt wieder an. "Es hallt", empört sich ein Gast. "Ist halt 'ne Halle", versucht es Sträter mit spontanem Galgenhumor. Dies sei wohl "der Tiefpunkt seiner Karriere". Um 20.37 Uhr tritt Sträter ab ("Ich würde gern die Bühne verlassen und mal eine Minute ausrasten.") und überlässt den Technikern das Feld.

Das Licht geht an, die Leute versorgen sich mit Getränken, warten, reden. Zehn Minuten später tritt ein Mann auf die Bühne, bittet um Entschuldigung - zwölf Tontechniker versuchten "alles Menschenmögliche", um die Probleme zu beheben. Um 20.57 kehrt der Mann zurück, nimmt das Mikro und fragt abschnittsweise, wie der Sound sei, und bekommt positives Feedback. Es ist 21 Uhr, als Torsten Sträter auf die Bühne zurückkehrt und sein Programm "Schnee, der auf Ceran fällt", wieder aufzunehmen. Optimal scheint der Sound noch immer nicht zu sein, hier und dort wird noch gerufen und gepfiffen, aber nun zieht Sträter seine Nummern durch - bis 23.40 Uhr.

Eine ausführliche Rezension folgt.