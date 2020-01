Torsten Sträter: "Nie wieder vor 7000"

Kiel

Moin, Herr Sträter!

Torsten Sträter: Die Qualität ist unter aller Sau. Aber ich bin auch gerade im Auto unterwegs. Sie sind ein bisschen metallisch. Aber was sollen wir zwei auch über Ton reden ...?

In der Tat! Haben Sie sich denn einigermaßen erholt mittlerweile?

Das ist die beste Frage, die man stellen kann. Ich habe drei Tage gebraucht, mich davon zu erholen. Danach bin ich in Bremen aufgetreten und gestern in Rheine, und das hat mich zu einem psychopathischen Ton-Kontrollfreak gemacht, unter dem alle zu leiden hatten, selbst auf eher kleinen Bühnen mit 800 Zuschauern. Er war nicht traumatisch, aber es war nicht weit davon entfernt.

Die Frage, ob Sie so was Ähnliches schon mal durchlitten haben, erübrigt sich vermutlich ...

So was Ähnliches ist mir gewiss schon mal passiert, in einem Veranstaltungsort, wo die Anlage so schlecht war – das war aber ein Benefiz – dass ich es einfach letztlich ohne ’ne entsprechende Anlage gemacht habe. Dann habe ich ein Stündchen gemacht, und es ging auch um nichts. Ich bin da eher genügsam und bilde mir immer ein, besonders hemdsärmlig zu sein, will keine Umstände machen und definiere mich darüber, dass man mit mir über alles reden kann, was auch so’n bisschen nach hinten losgegangen ist jetzt mal.

Die Mütze haben Sie ja bekanntermaßen auf, um Ihren Schweißfluss zu bändigen. Während der Kieler Show haben Sie gesagt, die sei „hinten vollgelaufen“. Also mehr Transpiration als sonst ...

Das war mehr so als Metapher zu sehen. Das waren die härtesten 70 Minuten, die ich je auf einer Bühne verbracht habe, Tiefpunkt meiner künstlerischen Karriere.

Was hat Sie denn letztlich bewogen, durchzuhalten und nicht abzubrechen?

Es war nicht das Geld, das interessiert mich schon länger nicht mehr. Die Chronologie ist eine tragische. Ich tauche, wenn ich den Soundcheck mache, in der Regel ’ne Stunde vorher auf. Und dann hat man da Leute sitzen, die sitzen nach vorne weg, und ich teste die Qualität des Monitors, den Ton. Zwei, drei Leute gehen durch den Saal, sagen: Jo, hier ist alles super verständlich! Hier is’ auch schön! Hier brummt’s auch nicht, sehr schön! Klar! Wunderbar! Ich mache ja auch nur Wortbeiträge. Und dann denke ich mir: Schön, sehr schön! Weil ich es mag, wenn die Leute den ersten Satz hören, die Begrüßung, wenn man sagt: Guten Abend! Man kommt so gut rein. Man hat ja auch ’ne gute Stimme, wissen wir alles

Und dann?

In Kiel war ich schon vorher nervös. Freudig erregt. 7000 sollte die Krönung dessen sein, was ich eigentlich mache – ein Experiment. Als mir vor drei Jahren gesagt wurde, das probieren wir, habe ich gesagt: Das halte ich für eine schwachsinnige Idee, aber bitte schön. Ist immer so’n bisschen komisch, wenn Du ’ne Riesenhalle hast, die auf allen Seiten abgesperrt werden muss, weil gar nicht so viele Leute da sind. Und dann wurde es doch so voll. Dann war ich da schon um 15 Uhr, wir haben fünf Stunden Soundscheck gemacht. Die Technik war eigentlich auch da. Gut, wir haben jetzt den ersten Wochentag ... bis jetzt ist für mich nicht befriedigend geklärt, woran es gelegen hat. Und dich gebe zu, dass ich 40 Minuten lang der frohen Hoffnung war – was natürlich zu lang ist – dass der Ton sich verbessert. Dass irgendwer, man hat ja nicht direkt Ahnung, dafür gibt’s ja den Beruf des Tontechnikers, dass irgendwer mit dem Schädel aufs Mischpult geschlagen ist, irgendwer einen Fehler gemacht hat, eklatant, oder ein Kabel falsch gezogen. Links von saßen ja fünf, sechs Techniker, die gut geschützt waren vor den Augen der Leute, was ich für ’ne gute Sache halte, die aber gerödelt habe wie die Geisteskranken, an allen Hebeln gedreht haben.

Sie haben weitergemacht mit der Show ...

Ja, währenddessen habe ich versucht, gute Stimmung zu machen – es hat therapeutische Wirkung, darüber zu sprechen – und wenn die Leute ungehalten sind, was sollen sie dann machen außer Pfiffen und Schreien? Und dann wendet man sich an den Techniker, und dann heißt es: ’Pass auf, Patient ist tot, mehr können wir nicht erreichen.’ Ich sagte: ’Freunde...’, und dann merkte ich, wie ich ungehalten wurde und habe gesagt: „Ich verlasse mal die Bühne.’ Du kannst ja nur hoffen, dass nicht 7000 Leute gehen. Dann habe ich hinter der Bühne einen größeren Vortrag gehalten im Stil der Rede von William Wallace in „Braveheart“. Dann wurde geschraubt, es wurde aufs Dach geklettert, es wurden Lautsprecher neu ausgerichtet. Ich konnte mich auch nicht entschuldigen. Es ging mir nur um Ton. Aber diese Ränge, dass war schon ein Fehler – diese Leute, die links und rechts von mir saßen, scheinbar minimal hinter mir. Ist mein Verdacht, ich bin kein Experte, ich warte auf die Auswertung, die forschen wie die Weltmeister. Ich weiß nicht, was das für ein Abend war. Ich habe immer noch Schierigkeiten, den einzuordnen.

Wann haben Sie gedacht: Jetzt läuft’s wieder, jetzt krieg’ ich’s hin?

Das war so ein Abend, wo ich mir zu keinem Moment bewusst war, ob ich’s hinkriege. Irgendwie muss man sich sagen: Die Leute sind da, und ich bin da, und irgendwie haben wir ein Date. Ich habe beackstage gesagt: Danke für die Entschuldigung, da kann mir’n Ei drauf pellen. Der Punkt ist: Da sind 7000 Menschen. 500 von denen haben einen Babysitter, dem sie jetzt 24 Euro extra bezahlen müssen. 1000 von denen stehen im Parkhaus, das zumacht. Die anderen 700 müssen den Zug kriegen. Weitere 500 sind einfach jetzt schon müde, weil sie heut’ den ganzen Tag ganz normal gearbeitet haben. 1000 sind einfach sauer. Und der Rest im Mittelteil, die fanden den Ton die ganze Zeit gut. Also müssen wir irgendwas tun. Dann wurde mir gesagt: Der Ton ist jetzt besser. Niemand war richtig scharf drauf, die Bühne zu betreten und ein Statement abzugeben. Aber ich habe angeregt, dass es eine bessere Idee wäre, auch als Techniker auf die Bühne zu gehen, um zu zeigen, dass man etwas tut. Das war wohl ein schwerer Gang, was mir auch leid tut. Aber es ging halt nicht anders.

Dann mussten Sie wieder auf die Bühne ...

Dann bin ich rausgegangen und hab’s halt riskiert. Und als ich hörte von der der Geräuschkulisse her, dass der Ton okay ist, weit entfernt von dem Anspruch, den ich hatte, dachte ich mir: Sprich langsam. Sprich deutlich. Werd’ nicht zu kleinteilig. Und fang an! Fang einfach an! Und als ich feststellte, dass Gags funktionierten, wurde ich sicherer. Ich habe dann trotzdem eine kleine Pause gemacht, die ich auch brauchte – um zehn Uhr oder was (lacht) – und dann habe ich mir gedacht: Komm schon! Komm schon! Und dann habe ich aufgehört, nachzudenken. Ganz ehrlich. Je weniger du nachdenkst, je weniger schämst du dich ja auch. Das kennen wir alle aus der Verhaltensforschung. Und dann war’s vorbei, und ich fand’s gut. Ob mir jetzt Standing-Ovations in Phasen zustanden, steht auf einem anderen Blatt. Man kann sich nichts dafür kaufen zu sagen: Ich war nicht schuld. Man hat da nichts von, weil man das Gesicht der Veranstaltung ist und weil niemand Karten wegen eines Technikers gekauft hat. Deswegen war’s mein Ding, allein mein Ding. Was mir anhaftet und ich noch ein bisschen mit mir rumtragen werde. Weil’s so’n bisschen der Höhepunkt meines Schaffens werden sollte.

Haben Ihnen die Jahre auf kleinen Bühnen beim Improvisieren geholfen?

Ich war immer gut im Improvisieren. Aber an diesem Abend war die Frage: Wenn ich lange genug improvisiere, kann ich mein Material dann überhaupt irgendwann mal machen? Bitte! Gefälligst! Nur Improvisieren ist auch kein Programm.

Es ist unheimlich gut gelungen. Da war ja der Tenor einhellig ...

Dankeschön. Das bedeutet mir was, ehrlich gesagt. Klar führen wir gerade ein Pressegespräch, aber es bedeutet mir was.

Allein schon diese Sache mit den Wattejacken, das muss einem erstmal einfallen, wenn das Hirn eigentlich mehr oder weniger blockiert sein sollte ob der Panik oder was auch immer ...

Das Blockieren war immer wieder für ’ne Sekunde da, und diese Blockade musste ich immer wieder überhüpfen. Das ist Contenance, und das überspielt man am besten mit Galgenhumor.

Was haben Sie gefühlt, als Ihnen da ein Gast ein Bier hochgereicht hat?

Ich trinke in der Regel nicht viel Alkohol, aber es war eine Geste, die mich berührt hat. Ich hatte ein bisschen Tränen in den Augen, ganz peinlich eigentlich. Das war eine Geste, die ich vom Publikum angenommen habe. Wenn mir einer ein Bier reicht, denke ich mir: Okay, wir arbeiten noch zusammen.

Hätte Sie überhaupt erwaret, dass Ihnen letztlich noch so viel Wohlwollen enstgegenschägt vom Publikum?

Nein. 7000 Leute sind schwer fassbar. Aber die Leute haben’s fassbar gemacht. Und dann haben sie an den richtigen Stellen gelacht und an den falschen auch. Und dann fiel mir Gott sei Dank immer was zum Thema Ton ein. Running Gags machen die Sache erträglicher. Ich hab’ auch viele E-Mails bekommen, das hat mir schon geholfen. Das hätt’ ich auch ohne die Kieler nicht gepackt. Und es ist klar, dass mich die Leute an anderen Orten einfach gefressen hätten.

Was haben Sie denn nach dem Auftritt gemacht, um Ihren Adrenalinpegel wieder zu dimmen - backstage oder im Hotel?

Das war wirklich ganz süß. Ich war in einem kleinen Hotel, das heißt Hotel Birke, da bin ich dann hin und hab’ mich in mein Zimmer gesetzt und hab’ gedacht: ’Uiiiuiiiuiiuiuiih! Wie hab’ ich das jetzt gemacht? Junge, Junge! Wie schrecklich, wie schrecklich!’ Dann hab’ mir noch mal meinen Marvel-"Avengers"-Einspieler-Ding vom Anfang angeguckt und war traurig, dass es nicht so funktioniert hat, wie ich wollte, und dann habe ich geduscht und mich hingelegt. Jemand aus dem Hotel war auch bei der Veranstaltung und hat mir und meinem Fahrer so Doggy Bags gemacht, damit wir was zu essen haben – ’hier, wir haben Ihnen auch Weingummi reingepackt’ – und dann war ich wieder gerührt. Ich häufiger gerührt an dem Abend, als ich zugeben möchte. Man möchte ja für cool gehalten werden.

Sie haben ja angekündigt, beim nächsten Mal zehnmal in Folge im Kieler Schloss aufzutreten. Das wurde mehrfach auf KN-Facebook aufgefriffen. Soll das wirklich losgehen oder war das ein aus der Verzweiflung geborener Scherz?

Das war natürlich ein bisschen aus der Not heraus geboren. Aber fest steht, dass ich nicht mehr in der Halle auftrete, ich bin ja nicht krank. Schuster, bleib bei deinen Leisten. Es war nicht meine Schuld, aber trotzdem muss es ja einen Lerneeffekt haben. Auftritte vor 7000 Menschen – das war mein erster und mein letzter direkt. Das Kieler Schloss, das habe ich erst nachher erfahren, wird renoviert. Aber ich werd’ drei-, viermal im Schloss auftreten, wenn’s fertig ist. Und ich verspreche, dass die Karten nicht teuer werden. Einmal davon möchte ich die Gage für was Karitatives spenden, um es irgendwohin unreflektiert zurückzugeben nach Kiel. Die anderen Male will ich einen schönen Abend haben und dann will ich sagen: ’Wie ist der Ton, Leute? Erinnert ihr euch noch an die Scheiße?" Und dann hoffe ich, dass das alles einen nostalgischen Charakter hat.

