Kiel

Witze über die Mafia werde es heute nicht geben, kündigt Özcan Cosar an. „Ihr lacht, und ich wache morgen im Fluss auf.“ Aber um die Familie, um seine nahe Verwandtschaft, drehen sich dennoch etliche der Gags und Schoten in seiner Show „Cosar Nostra – Organisierte Comedy“, die der aus Stuttgart stammende Comedian da vor knapp 400 Gästen im ausverkauften Kieler Metro genüsslich zelebriert – aile statt la fimiglia.

Cosar ist ein Dampfplauderer. Er macht das höchst unterhaltsam. Keine Minute vergeht in diesen zwei Stunden, in der nicht wellenförmig Gelächter durchs bunt gemischte, allerdings tendenziell jüngere und eher migrationshintergründige Publikum schwappt oder punktuell eruptiert. Der 40-jährige Komiker provoziert das souverän mit Elan und hoher Gagdichte.

Geschicktes Spiel mit den Klischees

Das ambivalente Spiel mit den ausländerfeindlichen Klischees zählt auch bei Cosar zum Rezept. „Kanake“ rutscht ihm recht häufig und ganz geschmeidig über die Lippen – Entmachtung durch offensive Aneignung. Nach einer Show soll ihn mal eine Frau gefragt haben, ob er schon mal kriminell gewesen sei. „Natürlich!“, habe er geantwortet, „bei uns hat jedem das gefehlt, was ein deutscher Junge hatte: Taschengeld.“ Also hätten sie heimlich bei Papa in die Tasche der ausgezogenen Hose gegriffen.

Die Kunst der intellektuellen Fallhöhe

Clever ist hier auch Cosars Umgang mit intellektueller Fallhöhe. Den Unterschied zwischen konvergentem und divergentem Denken erklärt er anhand von Beleidigungen. Der divergente Ansatz sei es zu schauen, wie viele Möglichkeiten auf der Welt es gebe, einen Menschen zu verunglimpfen. Einst habe er „zwei Kanaken“ bei einem Streit erlebt, irgendwann habe einer gesagt: „Ich fick das Haar deiner Nase.“ Welch ein „Meisterwerk der Linguistik“ sei das gewesen, schwärmt Cosar, allein schon wegen „der Metaebene“.

Aus dem Kontrast der Mentalitäten saugt der Comedian wie viele seiner Kollegen zuverlässig Honig. Die Deutschen seien tendenziell Sicherheitsfanatiker, die Cosars hätten damals einen Gurt für die ganze Familie gehabt, „mein Kindersitz war meine Oma“. Aus dem Nähkästchen fischt er, wie er als 15-Jähriger wegen des wie ein Transformer quietschenden und klackernden VHS-Rekorders von seinem Vater beim Pornogucken erwischt worden sei und beide den Streifen dann zusammen zu Ende geschaut hätten. Der härteste Satz seiner Mutter – „da war ich acht Jahre alt“ – während seiner Kindheit sei gewesen: „Ich hätte lieber einen Stein zur Welt gebracht.“

Was da nun an alledem so dran ist, kann man nur ahnen. Aber Cosar hatte eingangs erzählt, er sage oft, etwas sei „eine wahre Geschichte, dann hören die Leute aufmerksamer zu“. Die Begegnungen mit – gelinde formuliert – Ausländern eher ablehnend gegenüberstehenden Türstehern (Cosar: „der Endgegner“) allerdings, die klingen – obwohl urkomisch dargeboten – so oder zumindest ganz ähnlich durchaus selbst erlebt.