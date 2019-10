Corky Laing’s Mountain rockte Räucherei

Kiel

Der kanadische Drummer hing auf Festivals mit Pink Floyd, The Band, The Who, Grateful Dead und den Stones ab, traf Jimi Hendrix und Rod Stewart, trommelte für die Ink Spots, John Lennon, Bo Diddley und Meat Loaf und bei der Band West, Bruce & Laing. Corkys Hauptprojekt aber ist die US-Hardrockband Mountain. Hier hält der 71-Jährige die Fahne hoch. Obwohl er bei Mountains Gig beim legendären Woodstock-Festival knapp noch nicht zur Band zählte.

Bluesgrundiert so erdig wie Mutterboden

Doch vor rund 50 Gästen in der Räucherei wollen Corky Laing’s Mountain anderthalb Stunden lang vor allem eins: rocken. Scheint ganz im Sinne des überwiegend gereiften Publikums zu sein, das geht gut mit bei den breit und träge pflügenden Songs, die satt bluesgrundiert so erdig sind wie ein guter Mutterboden. Corkys Timing hakelt hier und dort anfangs noch beim Zusammenspiel mit Gitarrist Richie Scarlet (bis 1985 bei Frehley’s Comet, der Band von Kiss-Sänger und -Gitarrist Ace Frehley) und Mark Mikel (Bass, Gesang), aber sein Punch ist so knackig wie eh und je.

Keine nostalgische Denkmalpflege

Laing grimassiert heftig, wenn er die Drumsticks tanzen lässt. Scarlet steht das raue Leben eines Rockmusikers ins Gesicht graviert, aber er taucht so energisch und selbstvergessen in seine intensiven Soli ab wie ein Frischling. Mikel, einst bei der US-Power-Pop-Band The Pillbugs aktiv, erweist sich nicht nur als behänder Bassist. Er teilt sich mit dem raustimmigen Laing die Gesangsparts, Mikels Organ ähnelnd gedimmt dem von Axl Rose (Guns N’Roses). Das Trio hat sichtlich Spaß auf der Bühne. Das ist keine nostalgische Denkmalpflege einer Band, die als Nachfolger der legendären Cream aufgebaut wurde. Das ist „good clean fun“.

Frische Songs und berühmte Klassiker

Zumal die Band auch brandneue Songs bringt wie Beautiful Flies ( Laing: „Ist diese Woche rausgekommen, kein Scheiß“), das ganz in der Tradition der Mountain-Klassiker mit hier röhrender, dort gniedelnder Gitarre mal dröhnend rumpelt, mal forsch prescht. Aber das Publikum lechzt nach den alten Hits. Vor " Mississippi Queen" und "Nantucket Sleighride" streut Laing launige Anekdoten zur Entstehungsgeschichte ein. Vom Räucherei-Balkon regnet der Wunsch nach "Never In My Life" und wird prompt erfüllt. Ein Glanzlicht setzt auch das dampfende "Sitting On A Rainbow" mit seinem einprägsamen Riffing wegen der ideenreich improvisierten Soli.

Einfallsreich und cool ist auch Laing’s Solopart. Ein resolut getrommeltes Spoken-Word-Konstrukt mit etlichen, längst deutlich saubereren Rhythmuswecheln, in das er Zeilen von Bob Dylans "Like A Rolling Stone" einbaut, das Publikum „How does it feel?“ mitskandieren lässt und die Nummer sicher nach Hause reitet. Zum Set zählt auch eine gepfefferte Version von "I’m Going Home" – Laing spielte einst nachträglich per Overdubbing im Studio auf Wunsch von Ten Years After die Drumparts ein für die Aufnahme, die dann auf dem Woodstock-Album erschien. Per Post gab’s dafür später eine Goldene Schallplatte, reibt sich Laing noch heute die Hände. Und dann einen Monat später eine weitere für Mountains Performance – obwohl Corky gar nicht beim Woodstock war.