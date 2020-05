Rendsburg

Die Museen in den Bundesländern nutzen den Internationalen Museumstag gerne, um mit einem möglichst viel­fältigen und anregenden Programm aus Führungen, Aktionen, Vorträgen, Konzerten und Aufführungen sowie überwiegend freiem Eintritt die Bürger ihrer Stadt, ihrer Region oder ihres Landes die Sammlungen als kulturelles Erbe und die Museen als einladende und sympathische Institutionen zu vermitteln.

Corona schränkt die möglichen Aktivitäten ein

Viele der bisherigen Museumsaktivitäten sind derzeit allerdings noch nicht möglich. Selbst die Museen, die bereits wieder geöffnet haben, und die in den nächsten Tagen wieder öffnen werden, müssen zunächst auf Ausstellungseröffnungen, Gruppenführungen und museums­pädago­gische Angebote verzichten.

Verlagerung ins Internet mit Website Museumstag .de

Der Deutsche Museumsbund in Berlin hat sich daher in Kooperation mit den Museumsverbänden bundesweit für einen digitalen Internationalen Museumstag 2020 entschieden. Trotz Corona-Krise möchten wir am Internationalen Museumstag die Vielfalt und die Kreativität der Museen präsentieren und laden zum digitalen Entdecken unserer Museumslandschaft ein. Dafür wurde die Website www.museumstag.de umgebaut und stellt mit einer Übersicht aller digitalen Angebote auf der Startseite aktuelle Informationen zur Verfügung.

Nördlicher Museumsverband aktualisiert eigenes Portal

Der Museumsverband Schleswig-Holstein und Hamburg e. V. im Rendsburger Nordkolleg, Träger des Museumsportals www.museen-nord.de, aktualisiert derzeit zusammen mit der digiCULT-Verbund eG den eigenen Veranstaltungskalender. Dort können sich Besucher und Besucherinnen informieren, ob „ihr“ Museum am Internationalen Museumstag wieder geöffnet und ein analoger Museumsbesuch möglich ist.

www.museumsverband-shhh.de