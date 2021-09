Corona-Lockerungen - 3G-Regel in Kinos, Discos, Theatern: So reagiert die Kulturszene in Schleswig-Holstein

In den Kultureinrichtungen fallen am 20. September nach den neuen Corona-Regeln des Landes fast alle Schranken – Theater, Kino und Clubs nach dem 3G-Prinzip ohne Auslastungsbeschränkung. Die Kulturszene zeigt sich verhalten optimistisch.