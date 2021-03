Berlin

Tausend Zuhörerinnen und Zuhörer? Unfassbar, aber wahr. Am 20. März spielen die Berliner Philharmoniker unter ihrem Chefdirigenten Kirill Petrenko wieder vor Publikum. In wenigen Minuten war das Konzert im Rahmen einer Coronaschutz-Teststudie ausverkauft gewesen.

Corona: Pilotprojekt vom Berliner Senat

Die Veranstaltung ist Teil eines Pilotprojekts vom Berliner Senat. Mundschutz ist dabei Pflicht. Und alle werden getestet – zur Not noch in der Philharmonie selbst. Ziel ist es, die Praktikabilität von Veranstaltungen in Verbindung mit Corona-Tests zu prüfen und perspektivisch eine Möglichkeit zu finden, Kulturveranstaltungen vor Publikum durchführen zu können.

"Kultureinrichtungen sollen bei Öffnungen vorangehen"

Dazu passt, dass die Kulturspitzen von Bund, Ländern und Kommunen plötzlich „alle gesundheitspolitisch vertretbaren Spielräume“ für den Kulturbetrieb in der Corona-Pandemie nutzen wollen. Dem hohen gesellschaftlichen Rang der Kultur müsse sowohl bei Beschlüssen über Öffnungen, als auch bei erneuten Schließungen, „angemessen Rechnung getragen werden“, hieß es gestern nach der Kulturministerkonferenz mit Kulturstaatsministerin Monika Grütters und kommunalen Spitzenverbänden. „Kultureinrichtungen sollten sogar bei Öffnungen vorangehen, um zu zeigen, wie öffentliches Leben unter Pandemiebedingungen wieder möglich ist.“ Hört, hört! Aber erstmal Tschaikowsky und Rachmaninow.